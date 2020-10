vor 60 Min.

Händler aus dem Lechtal über Absage der Weihnachtsmärkte enttäuscht

Plus Ihre große Hoffnung war der Augsburger Christkindlesmarkt. Der ist nun abgesagt. Was zwei Fieranten aus dem Lechtal jetzt noch bleibt.

Von Laura Gastl

Seit über 40 Jahren ist das Familienunternehmen Pfannen Fordermaier aus Biberbach auf Märkten aller Art präsent, um Pfannen, Töpfe, Bräter und Kochzubehör unter das Volk zu bringen. Das Reisegewerbe mache mit circa 80 Prozent den „Löwenanteil“ des Umsatzes aus, wie Inhaber Hermann Fordermaier verrät. In einem normalen Jahr zumindest. Mit der Absage des Augsburger Christkindlesmarktes sei nun auch die letzte Haupteinnahmequelle für dieses Geschäftsjahr einfach abgedreht worden.

„Die Weihnachtsmärkte sind uns vonseiten der Regierung eigentlich hoch und heilig versprochen worden“, sagt Hermann Fordermaier enttäuscht und erinnert sich an die Münchner Kundgebung der Schausteller und Marktleute im Sommer. Auch in Augsburg habe bereits ein sehr gutes Konzept vorgelegen, um den Christkindlesmarkt coronakonform und flächenmäßig entzerrt abhalten zu können.

Warum ist Einzelhandel unter freiem Himmel verboten?

Fordermaier ist davon überzeugt, dass das funktioniert hätte. Mit einem großen Menschenauflauf auf dem Christkindlesmarkt hätte er sowieso nicht gerechnet, da viele ältere Menschen aus Angst vor einer Ansteckung wohl ohnehin zu Hause geblieben wären. Außerdem betont der Unternehmer: "Wir sind Einzelhandelsgeschäfte unter freiem Himmel.“ In so manchem Kaufhaus oder Supermarkt gehe es da viel beengter zu, gerade freitags und samstags. Und auch eine Bratwurstsemmel ließe sich doch selbst in Zeiten der Pandemie problemlos an der frischen Luft essen, so die Meinung des Biberbacher Geschäftsmannes.

Normalerweise ist Pfannen Fordermaier an etwa 200 Markttagen im Jahr im Einsatz – heuer wurden davon so gut wie alle ersatzlos gestrichen. Eine der wenigen Möglichkeiten, den Pfannenstand dennoch aufzubauen, bot die Augsburger Dult. Dabei hätte sich laut Hermann Fordermaier gezeigt, dass es auch unter den aktuellen Umständen funktionieren könne: „Wir waren zufrieden und auch die Kunden waren es.“

Was bleibt, ist das Geschäft in Biberbach

Für das Familienunternehmen bleibt in der aktuellen Situation nur der Lagerverkauf mit Versandhandel in Biberbach. Um einen kleinen Ersatz für den fehlenden Stand auf dem Christkindlesmarkt zu bieten, werden Sieglinde und Hermann Fordermaier ihre Geschäftsfläche weihnachtlich dekorieren und die Öffnungszeiten erweitern: In den ersten beiden Dezemberwochen soll der Verkauf montags bis samstags durchgehend von neun bis 18 Uhr öffnen. Denn Sieglinde Fordermaier findet wehmütig: „Der Ausfall des Christkindlesmarkts ist eine traurige Sache. Damit geht ein Stück Lebensgefühl verloren.“ Darum sollen ihre Kunden dennoch die Möglichkeit haben, in Biberbach bei passender Atmosphäre Weihnachtsgeschenke einzukaufen.

Auf dem Augsburger Weihnachtsmarkt vertreten ist normalerweise auch Tom Kaiser aus Meitingen. In der kurzen Maxstraße, etwa 20 Meter vom Augsburger Rathausplatz entfernt, steht der Schausteller, um an seinem Stand Langos zu verkaufen. Die kürzliche Absage des Weihnachtsmarktes ist für Kaiser bitter, sowohl finanziell als auch emotional. In einem normalen Jahr zieht er von Großveranstaltung zu Großveranstaltung; auf dem Plärrer zum Beispiel ist er mit seinem Kinderkarussell „Zauberschloss“ vertreten. Nun fühle es sich so an, als habe man ihm das Leben, das er eigentlich führt, komplett genommen. „Man freut sich ja auch, Kunden und Freunde auf den Veranstaltungen wiederzutreffen und sich auszutauschen“, so der Meitinger Schausteller.

Meitinger Schausteller warnt vor Folgen für Gesundheit

Für Tom Kaiser ist es absolut nachvollziehbar, dass Menschen vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt werden müssen und die aktuellen Vorschriften dazu beitragen sollen. Dennoch findet er: „Immer wieder hört man, dass geschlossene Räume regelmäßig gelüftet werden sollen. Und wir wären sogar ganz an der frischen Luft.“ Außerdem vermutet Tom Kaiser, dass die enormen Einschränkungen für Marktbetrieb und herkömmliche Gastronomie die Menschen nur noch mehr in den privaten Raum treiben könnte. Und dort, so hat es der Meitinger schon in mehreren Statistiken gelesen, sei die Ansteckungsgefahr am größten.

