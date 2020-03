16.03.2020

Hafner erhält 85 Prozent

Jeder zweite Horgauer machte Briefwahl

Das gab es in Horgau noch nie: Die Hälfte der Bürger hat ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Eine Konstante gibt es hingegen im Rathaus der Gemeinde: Thomas Hafner (Bürgerverein Rothtal) wurde mit 84,8 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Seit 18 Jahren leitet der heute 56-Jährige die Geschicke der Gemeinde. Jetzt kommen weitere sechs Jahre dazu. Die Wahlbeteiligung in Horgau war mit rund 65 Prozent sehr rege. Hafner freute sich über das gute Ergebnis und sagte, er wolle große Projekte wie die Dorferneuerung und das Ärztehaus weiter umsetzen. (kar)

