19.09.2018

Halbtagsgruppe war der Anfang

Die Steppacher Kita bereitet ihr Geburtstagsfest vor. Der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt. Es gibt auch eine Krippengruppe

Neusäß-Steppach Im städtischen Kindergarten Steppach wird eifrig gebastelt: Die Kleinsten helfen mit, das Fest zum 25. Geburtstag des Hauses vorzubereiten, das am Samstag, 29. September, von 13 bis 15.30 Uhr gefeiert wird. Für alle Gäste bereiten die Kinder eine Überraschung vor.

Die Krippenkinder bemalen mithilfe der Erzieherinnen ihre Hände mit Farbe. Aus den Abdrücken soll eine Begrüßungsgirlande entstehen. Die Erzieherinnen haben bereits am umfangreichen Programm gearbeitet. „Neben einer Tombola und einer externen Zaubershow mit Luftballontieren, Kinderschminken und einer Hüpfburg wird es viele Spiele für die Kinder geben, wie sie bei den Kindern vor 25 Jahren besonders beliebt waren“, erklärt Leiterin Jasmin Reindl und macht Lust auf Sackhüpfen, Dosenwerfen und Kreisspiele. Das Ende des Festes wird der Titania Kids Club einläuten und für alle Gäste mit einer Überraschung aufwarten. „Das wird das Highlight werden“, so Reindl.

Vor 25 Jahren war der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Steppach stark angestiegen. „Die Eltern gingen wieder vermehrt in die Berufstätigkeit“, erklärt die Kindergartenleiterin. So entstand 1993 eine halbtägige Kindergartengruppe. Bereits ein Jahr später musste um eine weitere Halbtagsgruppe aufgestockt werden. 2007 wurde die Betreuungsstätte an der Ulmer Straße um eine ganztägige Krippengruppe ergänzt, dafür gab es nur noch eine halbtägige Kindergartengruppe. 2011 waren wieder vermehrt Kinderbetreuungsplätze notwendig. Es musste sogar eine Außengruppe in der Grundschule Steppach eingerichtet werden. Diese wurde vor einem Jahr wieder aufgelöst.

Inzwischen hat die Kindertagesstätte eine Krippen- sowie eine Kindergartengruppe. Dabei sind maximal 17 Krippenkinder und 25 Kindergartenkinder zu betreuen. Wie Reindl erklärte, wird in der Kindertagesstätte situationsorientiert gearbeitet mit Elementen der Montessori-Pädagogik. Vor neun Jahren wurde die Einrichtung zum Musikkindergarten. Eine Musiklehrerin der Musikschule Neusäß unterrichtet dabei bereits die ganz kleinen Krippenkinder. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Steppacher Grundschule kommt eine Grundschullehrerin für bestimmte Projekte mit den Vorschulkindern in die Einrichtung. Auch der regelmäßige Theaterbesuch der Vorschulkinder zusammen mit den Schulkindern in der Adventszeit gehört dazu.

Hauptthema der Kinderkrippe ist Partizipation sowie selbstständige Mitbestimmung. Dabei orientieren sich die Themen an den Interessen der Kinder. Bei der Arbeit in der Krippe sind die Eltern stark mit einbezogen. Natürlich arbeiten Krippe und Kindergarten zusammen.

Stark ist der Städtische Kindergarten auch in den Neusässer Stadtteil Steppach eingebunden. Dies zeigt sich bei Besuchen bei der Feuerwehr und dem Seniorenheim. „Auch die Felder und der Wald rund um Steppach sind ideale Orte zum Spielen und Forschen“, sagt Reindl. Neu ist ein zum Atelier umfunktionierter Nebenraum, in dem die Kinder gestalten dürfen. (jkw)

