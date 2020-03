19:18 Uhr

Hallen dicht: So reagiert Gersthofen auf das Coronavirus

Die Sicherheitsvorkehrungen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus legen auch in Gersthofen weite Teile des öffentlichen Lebens lahm. So bleiben neben den Schulen und Kindergärten unter anderem auch die Stadthalle bis zum 19. April geschlossen.

Viele öffentliche Einrichtungen bleiben bis 19. April geschlossen. Behördengänge sollen auf das Nötigste beschränkt werden. Die Maßnahmen im Überblick.

Von Gerald Lindner

Keine öffentlichen Veranstaltungen mehr, öffentliche Einrichtungen bleiben geschlossen: Die Stadt Gersthofen reagiert damit auf die wachsende Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Ziel ist es, die Zahl der Ansteckungen möglichst zu verringern.

Bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag gab Bürgermeister Michael Wörle bekannt, was außer der von der Bayerischen Staatsregierung verordneten Schließung der Schulen und Kinderbetreuungsstätten zunächst bis zum 19. April auf die Bürger zukommt. „Für Eltern mit systemrelevanten Berufen wie zum Beispiel Polizei oder Ärzte und Pflegepersonal wird aber eine Kinderbetreuung aufrechterhalten“, betont der Bürgermeister. Abgesagt wurden zudem alle städtischen Veranstaltungen, darunter bereits am Sonntagabend die zentrale Wahlveranstaltung im Rathaus. „Allerdings haben die Bürger Zugang zum Rathaus, weil die Auszählungen öffentlich sind.“ Außerdem werden die Auszählungsergebnisse gleichzeitig auf der Website der Stadt veröffentlicht und aktualisiert.

Behördengänge Die Stadtverwaltung soll weiter funktionsfähig sein. Dafür habe man einen Plan aufgestellt: „Wenn zwei Menschen die gleichen Kernkompetenzen haben, wird durch eine Schichtregelung und dergleichen dafür gesorgt, dass diese sich nicht mehr begegnen, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken können.“ Wörle bittet um Geduld: „Manches könnte deswegen etwas länger dauern.“ Außerdem appelliert er an die Bürger zu überlegen, welche Behördengänge wirklich unaufschiebbar sind. „Einen bestellten Reisepass muss ich ja nicht sofort heute abholen.“

Die Stadtverwaltung soll weiter funktionsfähig sein. Dafür habe man einen Plan aufgestellt: „Wenn zwei Menschen die gleichen Kernkompetenzen haben, wird durch eine Schichtregelung und dergleichen dafür gesorgt, dass diese sich nicht mehr begegnen, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken können.“ bittet um Geduld: „Manches könnte deswegen etwas länger dauern.“ Außerdem appelliert er an die Bürger zu überlegen, welche wirklich unaufschiebbar sind. „Einen bestellten Reisepass muss ich ja nicht sofort heute abholen.“ Stadthalle Alle Veranstaltungen der Stadthalle bis zum 19. April wurden abgesagt. Kulturreferent Uwe Wagner betont aber: „Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wir bemühen uns um Ersatztermine.“ Für „Simon & Garfunkel“ wurde der 21. September als Ersatztermin vereinbart, für das geplante Gastspiel von Heinz Rudolf Kunze der 7. Dezember. Weiteres gibt das Team Anfang der Woche bekannt.

Alle Veranstaltungen der bis zum 19. April wurden abgesagt. Kulturreferent betont aber: „Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wir bemühen uns um Ersatztermine.“ Für „Simon & Garfunkel“ wurde der 21. September als Ersatztermin vereinbart, für das geplante Gastspiel von der 7. Dezember. Weiteres gibt das Team Anfang der Woche bekannt. Stadtbibliothek/Ballonmuseum Die Stadtbibliothek und das Ballonmuseum sowie die Vorverkaufskasse der Stadthalle bleiben regulär geöffnet. „Aufgrund der Nutzerzahlen schien uns eine Schließung im Moment noch nicht angebracht.“ Allerdings sind alle Veranstaltungen in den Räumlichkeiten von Museum und Bibliothek abgesagt.

Die Stadtbibliothek und das Ballonmuseum sowie die Vorverkaufskasse der bleiben regulär geöffnet. „Aufgrund der Nutzerzahlen schien uns eine Schließung im Moment noch nicht angebracht.“ Allerdings sind alle Veranstaltungen in den Räumlichkeiten von Museum und Bibliothek abgesagt. Jugend Der Betrieb im Jugendzentrum ist ab sofort eingestellt.

Der Betrieb im Jugendzentrum ist ab sofort eingestellt. Hallenbad Ebenfalls ab dem heutigen Samstag ist das Schwimmen im Hallenbad nicht nicht mehr möglich. Diese Freizeiteinrichtung bleibt ebenfalls zu: „Wir wollen verhindern, dass es in der feuchten Atmosphäre, wo es auch zu Körperkontakt kommt, weitere Ansteckungen geben wird.“

Seniorenprogramm D ie älteren Menschen in Gersthofen müssen heuer ebenfalls verzichten: „Alle Veranstaltungen des Seniorenprogramms sind bis zum Sommer abgesagt.“ Dies diene dem Schutz dieser sensiblen Personengruppe. „Wir empfehlen darüber hinaus auch allen Vereinen, auf Veranstaltungen, beispielsweise Jahreshauptversammlungen und dergleichen, zu verzichten.“

ie älteren Menschen in müssen heuer ebenfalls verzichten: „Alle Veranstaltungen des Seniorenprogramms sind bis zum Sommer abgesagt.“ Dies diene dem Schutz dieser sensiblen Personengruppe. „Wir empfehlen darüber hinaus auch allen Vereinen, auf Veranstaltungen, beispielsweise Jahreshauptversammlungen und dergleichen, zu verzichten.“ Sporthallen Nicht völlig geschlossen bleiben vorerst die Sporthallen. „Wir können den Spielbetrieb nicht beeinflussen, das ist nun einmal Aufgabe der Vereine“, betont Michael Wörle .

Nicht völlig geschlossen bleiben vorerst die Sporthallen. „Wir können den Spielbetrieb nicht beeinflussen, das ist nun einmal Aufgabe der Vereine“, betont . ÖPNV Ab sofort darf bei den Bussen nicht mehr beim Fahrer eingestiegen werden. Dieser verkauft keine Tickets mehr. „Damit soll wie in Augsburg vermieden werden, dass Busfahrer angesteckt werden“, sagt Bernhard Schinzel , Geschäftsführer der Gersthofer Verkehrsgesellschaft (GVG). „Wir haben bereits ein Konzept, welche Strecken im Fall des Falles wegfallen könnten.“ Allerdings werde die Lage etwas entspannt, weil ja in den nächsten fünf Wochen kein Schulbusverkehr benötigt werde. Im Laufe der Woche soll in Gersthofen eine Stelle eingerichtet werden, bei welcher die Bürger ihre Bustickets kaufen können.

Das könnte Sie auch interessieren:

Coronavirus bringt die Ärzte im Augsburger Land ans Limit

Corona: Theater-Amateure im Kreis Augsburg bangen um die Aufführungen

Coronavirus: Einführung des neuen Dekans abgesagt

Basketball: Coronavirus stoppt auch die Stadtberger Kangaroos

Themen folgen