vor 49 Min.

Hallenbad fehlt Personal

Geänderte Öffnungszeiten in Stadtbergen – aber nur für eine Woche

Ein Unglück kommt selten allein – dieses Sprichwort kommt Jörg Pecher derzeit häufiger in den Sinn. Der Leiter des Stadtberger Gartenhallenbads muss in der nächsten Woche gleich auf mehrere Mitarbeiter verzichten. Deshalb kann das Bad sogar nicht in dem Umfang wie üblich geöffnet sein.

„Wobei ja sogar etwas sehr Schönes dabei ist, denn eine Kollegin ist schwanger und darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr in die Schwimmhalle“, erklärt Pecher einen Grund für den personellen Engpass.

Außerdem hat ein Mitarbeiter regulär genehmigten Urlaub, einer absolviert eine Prüfung und ein dritter muss auf Reha. „Durch diesen extremen Personalengpass müssen wir nächste Woche leider die Öffnungszeiten reduzieren“, so der Badleiter. Das Bad öffnet statt um 8 Uhr erst um 12 Uhr.

Die genauen Öffnungszeiten bis 14. Juli sind:

Montag, 8. Juli: geschlossen

Dienstag, 9. Juli: 12 bis 21 Uhr

Mittwoch, 10. Juli: 12 bis 20 Uhr

Donnerstag, 11. Juli: 12 bis 18 Uhr

Freitag, 12. Juli: 12 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli: geschlossen. (dav)