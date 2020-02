vor 54 Min.

Haltestelle für Schulbus wird nicht verlegt

In Neubau entsteht eine Arztpraxis

Einen früheren Beschluss zur Lage der Schulbushaltestelle im Ortsteil Erlingen hat der Planungs- und Werkausschuss des Gemeinderates Meitingen revidiert. Grund war die Rückmeldung von Schulweghelfern, die den Straßenseitenwechsel der Schulkinder absichern. Die Haltestelle soll nun an der bisherigen Stelle bleiben, ein kleiner Bereich hinter dem schmalen Fußweg gepflastert werden. Ziel ist, dass für die Kinder eine größere Fläche zur Verfügung steht, wenn sie auf den Bus warten. Die ursprünglich angedachte Verlegung um einige Meter hätte zur Folge gehabt, dass die Schulweghelfer einen Kreuzungsbereich nicht mehr gut genug im Blick haben, an dem die Kinder die Straße überqueren.

Veränderungen an zwei Bauprojekten haben zur Folge, dass mehr Stellplätze nachgewiesen werden müssen. So wird eines von vier neuen Wohnhäusern in der Werner-von-Siemens-Straße von der Wohnungsbau GmbH nicht mehr wie geplant für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen. Aus diesem Grund sind acht Stellplätze mehr erforderlich, die aber in der Tiefgarage und oberirdisch vorhanden sind. Zum Teil liegen diese außerhalb der Grundstücksgrenzen, der Ausnahmeregelung stimmte der Ausschuss zu.

Eine weitere Änderung gab es im Plan für eine Wohnanlage in der Hauptstraße in Meitingen. Dort entstehen 22 neue Wohnungen, im Erdgeschoss war Platz für zwei gewerblich genutzte Einheiten vorgesehen. Stattdessen soll eine Arztpraxis eingerichtet werden. Der vorgelegten Änderung des Bauantrags, mit der zwei zusätzliche Stellplätze nachgewiesen werden, stimmte der Ausschuss ebenfalls zu. (gol)

