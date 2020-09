vor 21 Min.

Halteverbot nicht nur zur Erntezeit

In Hainhofen wird es oft eng. Nun soll eine neue Regelung für die Ortsdurchfahrt her

Im Neusässer Ortsteil Hainhofen wird voraussichtlich in der Schlipsheimer Straße dauerhaft ein eingeschränktes Halteverbot erlassen. Hintergrund ist, vor allem großen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen während der Erntezeit ein Durchkommen durch die Straße zu ermöglichen. Zu diesem Vorgehen hat sich jetzt der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt entschlossen.

Immer wieder hatten Landwirte bei der Stadt in den vergangenen Jahren das Problem angesprochen: Wenn in der Schlipsheimer Straße geparkt wird, ist es ihnen kaum möglich, die schweren Erntemaschinen zu ihren Feldern zu steuern. Mit der Stadt wurde deshalb für die Erntezeit ein absolutes Halteverbot vereinbart. Das gilt in diesem Jahr in der Schlipsheimer Straße zwischen Kapellenstraße und Sportplatz sowie vom ehemaligen Gasthof Mayr bis zum Drosselweg.

Doch nun haben sich, so Bauverwaltungsleiter Gerald Adolf, vermehrt Anwohner bei der Stadt beschwert. Sie halten das absolute Halteverbot für unangemessen. Hinzu kommt ein anderes Problem: „Der Bauhof muss zweimal am Tag kontrollieren, ob die Schilder noch richtig stehen“, so Adolf. Das sei personell kaum zu schaffen. Der Stadtrat pocht deshalb nun auf eine andere Lösung.

Die könnte ein dauerhaftes, eingeschränktes Halteverbot abschnittsweise und versetzt in der Schlipsheimer Straße sein. Denn nicht allein die Landwirte sind betroffen, das ganze Jahr über haben auch die Busse des AVV Schwierigkeiten, durch die teils stark zugeparkte Straße zu kommen. Den Anwohnern wäre es dann weiterhin möglich, zum Be- und Entladen in der Schlipsheimer Straße zu halten – oder auf der anderen Straßenseite. Die Verwaltung soll nun einen Vorschlag machen, wie das eingeschränkte Halteverbot umgesetzt werden könnte.

