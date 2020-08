10:35 Uhr

Handtasche von 73-Jähriger gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Laut Polizei hatte die Dame ihre Handtasche in ihrem Fahrradkorb. Nun suchen die Beamten nach dem Täter.

Die Handtasche einer 73-Jährigen ist am Montag gegen 18.45 Uhr am Gersthofer Friedhof gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, lag die Tasche der Dame in ihrem Fahrradkorb, der am Lenker angebracht war. Zunächst unbemerkt näherte sich ihr von hinten ein Fahrradfahrer. Er stoppte kurz neben der 73-jährigen, schnappte sich die Handtasche und flüchtete auf der Donauwörther Straße in Richtung Gersthofen-Mitte.

Polizei Gersthofen sucht nach Handtaschen-Dieb

Der Dieb erbeutete etwa 25 Euro Bargeld. Der Täter war laut Polizei etwa 25 Jahre alt, ca. 170 Zentimeter groß, besaß eine athletische Figur und trug eine Brille. Die Polizei Gersthofen fragt nun, wem der Täter bei der Flucht auffiel. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos. (kinp)

