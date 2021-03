11:34 Uhr

Handtaschendieb schlägt in Adelsried und Zusmarshausen zu

Ein Handtaschendieb hat in zwei Supermärkten in Adelsried und Zusmarshausen zugeschlagen.

Binnen einer Stunde klaut ein Dieb am Mittwoch Taschen in zwei Supermärkten in Adelsried und Zusmarshausen. Die Polizei hat eine auffällige Beschreibung eines Täters.

Ein Handtaschendieb hat in zwei Supermärkten in Adelsried und Zusmarshausen zugeschlagen. Beide Taten passierten am Mittwoch.

Die Diebstähle passierten kurz hintereinander. Zunächst wurde um 8.45 Uhr ein Supermarkt in Adelsried, Im Moos, heimgesucht. Nur eine Stunde später schlug der Täter in Zusmarshausen in der Wertinger Straße zu. Der Dieb stahl jeweils einen Geldbeutel aus der mitgeführten Handtasche beziehungsweise den Stoffbeutel seiner Opfer.

Neben diversen Inhalt konnte er 100 Euro Bargeld erbeuten. Im Zusmarshauser Supermarkt hatte sich ein jüngerer Mann, 1,80 Meter groß, mit einer auffallenden Tätowierung über eine Gesichtshälfte verdächtig verhalten. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

