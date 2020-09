10:47 Uhr

Harald Güller: Staatsregierung hat ein Foul beim Amateursport begangen

Der SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller begrüßt das Einlenken der Staatsregierung und kritisiert ihr vorheriges Verhalten.

Begrüßt hat der Neusässer SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller das Einlenken der Staatsregierung in Sachen Amateursport. „Sieh mal einer an! Jetzt geht es also doch ganz schnell! Der Einsatz von Bayerischem Fußball-Verband, Team Sport-Bayern und auch der Opposition im Landtag hat sich gelohnt.“ Angesichts der extrem hohen Beteiligung der Vereinsvertreter an der Umfrage und des eindeutigen Ergebnisses hatte der sportpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion schon vorher vehement den Re-Start für den Amateurfußball am 19. September gefordert, wenn die Infektionszahlen auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Die Regierung müsse ihr Foulspiel beenden. Auch die Forderungen des Verbundes „Team Sport-Bayern“ für eine Wiederzulassung des Sportbetriebes mit Zuschauern analog den Regelungen für den Kulturbereich unterstützte er vollumfänglich. Güller betonte: „Wenn aufgestellte Regeln nicht mehr nachvollziehbar sind und die Menschen sie nicht verstehen können, dann halten sie sich irgendwann nicht mehr daran.“ (AZ)

