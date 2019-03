30.03.2019

Harmonie hilft den Kreuzwegstationen

„Harmonie in Brass“ spielt für die Renovierung des Projekts an der Mariengrotte. Bürgermeister Willi Reiter lobt das selbstlose Engagement des Ensembles

Von Siegfried P. Rupprecht

Die denkmalgeschützten Kreuzwegstationen bei der Mariengrotte sind umfassend renoviert und im letzten Oktober fertiggestellt worden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 50000 Euro. Dazu erhielt die Gemeinde immer wieder Spenden von Privatpersonen. Nun steuerte auch das siebenköpfige Ensemble Harmonie in Brass der Harmoniemusik Maingründel ein Scherflein dazu bei. Sein Benefizkonzert brachte einen Erlös von 770 Euro.

Die Besucher in der voll besetzten Aula der Grundschule Ustersbach erlebten bei dem rund einstündigen Konzert ein vielseitiges, auf hohem Niveau stehendes Programm aus Stücken der traditionellen und konzertanten Blasmusik. Das Ensemble präsentierte unter anderem Titel wie „The Earl of Oxford’s March“ und „Euphoria“ sowie Filmmusik aus „Mission Impossible“ und „Fluch der Karibik“. Aber auch Stilrichtungen wie Blues und Swing wurden technisch versiert bedient. Ustersbachs Bürgermeister Willi Reiter hob vor allem die Eigeninitiative der Musikgruppe für den guten Zweck hervor. Es sei keine Selbstverständlichkeit, sich uneigennützig für die Kreuzwegstationen einzusetzen. Der Gemeindechef machte aufmerksam, dass dabei nur zwei Musiker aus Ustersbach selbst stammen. „Die anderen fünf Musiker kommen aus Breitenbronn, Buch, Kutzenhausen und Maingründel.“ Die Kreuzwegstationen und die Figur des „Ruhenden Christus“ wurden 1888 auf dem Kirchberg St. Fridolin erstellt. 14 Jahre später montierte man die Denkmäler ab und baute sie in unmittelbarer Nähe der 1893 erbauten Mariengrotte auf. Seitdem waren sie der Witterung ausgesetzt und zuletzt nachhaltig geschädigt. Schließlich entschloss sich die Gemeinde in Absprache mit der Pfarrei, die Stationen fachgerecht sanieren zu lassen.

Die Arbeiten dauerten Monate. Einen besonders hohen Aufwand benötigten die aus Terrakotta bestehenden Reliefs. Auch abgebrochene Finger oder Hände der Figuren waren neu zu erstellen. Allein der Restaurator musste rund 1000 Stunden in seine Arbeit investieren.

Für Harmonie in Brass war es nach eigenen Angaben ein selbstverständliches Bedürfnis, der Gemeinde Ustersbach bei dieser Sache unter die Arme zu greifen. Die Kreuzwegstationen laden immerhin viele Besucher zu Besinnung und stiller Andacht ein, hieß es.

