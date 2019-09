26.09.2019

Harte Landungen und ein Höhenflug

Schon heute fliegen Transportmaschinen des Typs A400M den Militärflughafen in Lagerlechfeld an. Mitte des nächsten Jahrzehnts sollen hier zehn dieser Maschinen ihren Heimatstandort haben.

Halbzeit für Hansjörg Durz (CSU) in Berlin: Der Abgeordnete klagt über den langsamen Staat. Seine Kernforderung für die vielen Projekte in der Region: „Es muss schneller gehen“

Von Christoph Frey

Die Zwischenbilanz von Hansjörg Durz (CSU) zwei Jahre nach der Bundestagswahl lautet in einem Satz: „Es muss schneller gehen.“ Sagt der Bundestagsabgeordnete selber und hat kraft Amtes inzwischen einen guten Eindruck, zu welchem Tempo andere Nationen fähig sind. Vergangenes Jahr war Durz als stellvertretender Ausschussvorsitzender für Digitale Agenda in der Delegation von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in China, das gerade nach nur vier Jahren Bauzeit den größten Flughafen der Welt in betrieb genommen hat. Wie dort technische Neuerungen in den Alltag integriert würden, sei beeindruckend.

Daheim in Deutschland dagegen werde es noch dauern, bis der Rückstand beim flächendeckenden Handyempfang im LTE-Standard aufgeholt ist, gibt Durz zu. Während sich die Welt bereits für den neuen Standard 5G rüstet, der als Netz der Zukunft gilt und hierzulande ab 2020 den ersten Kunden weitaus schnellere Datenverbindungen ermöglichen soll, ist in Deutschland noch nicht einmal der flächendeckende LTE-Standard Gegenwart.

Zwar würden die Mobilfunkbetreiber den Ausbau anpacken, doch den Firmen fehlten Kapazitäten im Tiefbau und Ingenieure für den Netzausbau. Hinzu kommen laut Durz Widerstände aus der Bevölkerung. Ergebnis: Während es in Deutschland zwei Jahre dauert, um einen neuen Mobilfunkstandort zu genehmigen, geht das in Frankreich in der Hälfte der Zeit.

Über „die Langsamkeit des staatlichen Handelns“ klagt der Abgeordnete aus Neusäß auch bei Projekten im Augsburger Land. Ob es nun um einen besseren Lärmschutz an der B17 in Stadtbergen geht oder die Verkehrssteuerung an A8 mittels Telematik oder die B-300-Umfahrung für Diedorf: Die Projekte sind im Grunde beschlossen, Geld gäbe es auch, doch jetzt prüfen, planen, aktualisieren Behörden und Ministerien zwischen München und Berlin erst einmal. Nirgends wird die Ohnmacht des einzelnen Abgeordneten deutlicher als bei dem wichtigsten Verkehrsprojekt der Region: dem Ausbau der Bahnverbindung zwischen Augsburg und Ulm, deren Teilstück der dreigleisige Ausbau der Gleise zwischen Augsburg und Dinkelscherben sein soll (drittes Gleis). So steht es im vor drei Jahren verabschiedeten Bundesverkehrswegeplan. „Ein Meilenstein für die Region“ , jubelte Durz damals. Eine Neubaustrecke über Burgau sei aus dem Rennen, der „überregional notwendige Bahnausbau kann damit so realisiert werden, wie die Region es seit Jahrzehnten gefordert hat“. Das war 2016.

Drei Jahre später macht sich Ernüchterung breit – harte Landung sozusagen. Denn die Bahn hat längst klargemacht, dass sie den vom Bundestag beschlossenen Plan anders interpretiert. Zunächst einmal macht sie sich auf die Suche nach der aus ihrer Sicht besten Trasse für das Milliardenvorhaben und will diese Variante dann im Jahre 2025 dem Bundestag zur Abstimmung vorlegen. Sechs Jahre allein für die Trassenfindung. „Das kann nicht sein“, schimpft Durz. Er und andere Politiker aus der Region würden nicht lockerlassen und weiter anschieben, verspricht er, damit sich der Staatskonzern bewegt.

Dafür läuft es in der Luft besser. Als „bisher größten Erfolg“ seiner Abgeordnetenzeit wertet Durz die massiven Investitionen in den einst schon als Auflösungskandidaten abgeschriebenen Militärstandort auf dem Lechfeld. Für das technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe dort nimmt das Verteidigungsministerium 70 Millionen Euro in die Hand. Investitionen von gar 170 Millionen Euro verspricht laut Durz mit der Stationierung von zehn Transportflugzeugen der Luftwaffe. Das Lechfeld wird ab 2025 der zweite deutsche A-400M-Standort. Südeuropäische Partner sollen dort bis zu zehn Militärairbusse mitnutzen können, in der Folge des Höhenflugs würden auf der Luftwaffen-Basis 500 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Schon jetzt fliegen die Transportmaschinen gelegentlich das Lechfeld an und laden dort Nachschub zum Beispiel für die Bundeswehreinheiten in Mali.

