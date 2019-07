Harte Prioritäten gesetzt - Polizistin zwischen Karriere und Kindern

Plus Die Grünen fordern mehr weibliche Führungskräfte in Bayerns Polizei. Was sagen Polizistinnen dazu? Ein Gespräch über Neid und den Spagat zwischen Karriere und Kindern.

Frau Krawehl, Sie absolvierten als eine der ersten Frauen das Auswahlverfahren bei der bayerischen Polizei für den höheren Dienst in Teilzeit. Heute gehören Sie zu den wenigen Frauen in Führungspositionen – trotz Ihrer Familie. Warum sind Sie Polizistin geworden?

Krawehl: Ich habe schon als Kind davon geträumt. Ich habe damals sogar in Freundschaftsalben geschrieben, dass ich Polizistin werden möchte, noch nicht wissend, dass das zu dem Zeitpunkt – in den frühen Achtzigern – für eine Frau gar nicht möglich war. Irgendwann habe ich mir den Traum dann verwirklicht.

Als Sie 1995 den Dienst antraten, durften Frauen erst seit fünf Jahren zur bayerischen Polizei. Wie lief die Zusammenarbeit mit männlichen Kollegen?

Krawehl: Für mich war das nichts Besonderes. Natürlich, wir waren von ungefähr 100 eingestellten gehobenen Beamten bloß acht oder zehn Frauen. Aber das ist nicht weiter aufgefallen. In der Ausbildung und später im Einsatz habe ich mich nicht als Exotin gefühlt. Es gab zwar einzelne Anfeindungen von Kollegen, aber das muss man ganz klar unter der Kategorie Neid verbuchen.

Woher kamen diese Anfeindungen?

Krawehl: Von gleichgestellten Kollegen. Vonseiten der Führungskräfte war das deutlich anders. Die haben mich eher unterstützt.

Sie haben eine ansehnliche Karriere bei der Polizei absolviert. Mussten Sie als Frau mehr leisten als männliche Kollegen, um sich diese zu erarbeiten?

Krawehl: Besser sein musste ich nicht. Aber wenn ich zeitlich nicht so verfügbar bin wie ein Mann, weil ich Kinder habe, dann ist das sicher kein Vorteil. Ich hoffe, dass sich das angleicht und Männer, wenn sie den Erziehungspart ebenfalls übernehmen, auch nicht mehr so verfügbar sind. Dann ist der Unterschied zwischen Mann und Frau auch nicht mehr so groß.

Die Grünen forderten kürzlich mehr Frauen in Führungspositionen der bayerischen Polizei. Eine Anfrage beim Landtag ergab, dass nur 9,33 Prozent der Führungskräfte weiblich sind. Woran liegt das?

Krawehl: Zum einen repräsentiert der Frauenanteil bei der Polizei nicht den der Gesellschaft, er liegt nicht bei 50 Prozent. Und im gehobenen Dienst ist er noch kleiner als im mittleren. Aus diesem Pool muss man die Führungskräfte für den höheren Dienst rekrutieren. Da eine 50/50-Splittung zu schaffen, ist allein aufgrund der Zahlenbasis schwierig. Aus subjektiver Sicht würde ich mich natürlich freuen, wenn sich der Frauenanteil erhöhen würde. Denn rein geschlechtsbezogen bin ich im höheren Dienst oft nur mit wenigen Kolleginnen zusammen. Wobei wir hier bei der nordschwäbischen Polizei durchaus Frauen in Führungspositionen hatten und haben. Eva Schichl, die jetzt Vertreterin des Polizeipräsidenten in Oberbayern Süd ist, leitete zuvor die PI Augsburg Mitte. Oder Tanja Bergmann, die derzeitige Leiterin des Präsidialbüros, ist hier zu nennen.

Wie wirkt sich der geringe Frauenanteil in der alltäglichen Arbeit aus?

Krawehl: Eigentlich fällt das nicht weiter auf. Wenn ich in eine Besprechung gehe, in der ich die einzige Frau bin, denke ich mir nicht: „Oh, ich bin die einzige Frau.“ Man geht da rein und bespricht seine Themen, unabhängig davon, ob man einem Mann oder einer Frau gegenüber sitzt.

Sie sind Mutter zweier Töchter. Wie haben Sie es geschafft, Karriere und Familie miteinander zu vereinbaren?

Krawehl: Durch unglaublich viel Organisation und Flexibilität. Bei meiner Fortbildung zur Führungskraft waren meine Kinder schon etwas älter, dadurch war das einfacher. Zudem habe ich immer harte Prioritäten gesetzt. Wenn in der Arbeit etwas wichtig war, war ich da. Und wenn in der Familie etwas wichtig war, habe ich dort die Prioritäten gesetzt. Wohlwissend, dass das auch mal schief gehen kann. Aber bis jetzt hatte ich dienstlich und privat viel Glück. Man ist eben ständig gefordert. Auf Dauer ist das anstrengend.

Vor allem mit jüngeren Kindern ...

Krawehl: Je älter die Kinder sind, desto flexibler ist man, weil weniger direkte Betreuung nötig ist. Es hängt aber auch ganz stark von den familiären Strukturen ab. In Deutschland hängt die Organisation meist an der Frau. Wenn das eine allgemeingesellschaftliche Aufgabe werden würde, zum Beispiel wenn Kinderbetreuung von vornherein geregelt wäre, durch Ganztagesbetreuung oder Ähnliches, dann müsste man sich das nicht immer selbst überlegen. Stattdessen wäre es ganz normal, in Vollzeit zu arbeiten. Und ob man dann in einem normalen Job arbeitet oder in einer Führungsposition würde nicht mehr den großen Unterschied machen. In meiner Situation wäre die Fortbildung mit jüngeren Kindern schwierig geworden, weil dann die Gesamtbelastung irgendwann zu hoch gewesen wäre.

Männliche Kollegen haben das Problem wahrscheinlich nicht.

Krawehl: Sagen wir so: Viele haben es nicht, weil ihre Frauen ihnen den Rücken freihalten und sie die Priorität uneingeschränkt auf die Karriere richten können. Sie müssen sich über das Geschehen zu Hause gar keine Gedanken machen. Wobei es zugleich immer mehr Kollegen gibt, die die Familie berücksichtigen müssen und auch wollen. Da verändert sich was. Und dadurch ist das Verständnis gegenüber Frauen auch größer. In meinen fast 25 Jahren bei der Polizei hat sich dahingehend viel bewegt.

Sie klingen trotzdem so, als wäre da noch Luft nach oben.

Krawehl: Weiterentwicklung ist nie schlecht (lacht). Aber das ist kein spezifisches Polizeiproblem. Das gilt generell in Führungspositionen.

Trotzdem gilt speziell die Polizei als Männerdomäne.

Krawehl: Klar, bis 1990 waren Männer dort unter sich. Organisationsentwicklung geht einfach nicht so schnell, wie man sich das manchmal wünscht. Sie wächst mit den handelnden Personen und den sich verändernden Quoten. Das dauert eben.

Zur Person: Monika Krawehl, 44 aus Diedorf, ist seit Oktober 2018 Kriminalrätin. Sie ist im Sachgebiet Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg tätig.

