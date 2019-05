15:52 Uhr

Hat er die Reifen aus verschmähter Liebe zerstochen?

Sexbilder an der Windschutzscheibe und zerstochene Autoreifen: Der Verdacht fällt auf einen 56-jährigen. Der aber muss erst von der Polizei geholt werden.

Von Maximilian Czysz

Nicht Urlaubsbilder, sondern intime Privatbilder tauschten mehrere Männer immer wieder über ein Onlineportal aus. Diese Aufnahmen hingen kurz vor Silvester 2018 auf einen Zettel ausgedruckt und für jedermann sichtbar an einer Windschutzscheibe eines Wagens, an dem auch noch alle vier Reifen zerstochen waren – ein Racheakt aus verschmähter Liebe? Um diese Frage ging es am Dienstag am Amtsgericht Augsburg. Angeklagt war ein 56-Jähriger. Er hatte zwei Männer aus dem Landkreis über das Onlineportal kennengelernt und ihnen angeblich gedroht, ihre Sexbilder zu veröffentlichen.

Mehrfacher Kontakt über das Internet

„Vielleicht war es Eifersucht“, meinte einer der beiden Männer, die vor Gericht als Zeugen aussagten. Der 47- und der 38-Jährige hatten mehrfach mit dem Angeklagten über das Internet Kontakt. Sie trafen sich auch mit ihm. Dann zogen die jüngeren Männer zusammen. Ein halbes Jahr darauf hing der Zettel mit den Sexbildern samt dem Namen des Abgebildeten und einem Chatverlauf an dem Auto. Für die beiden Männer war klar: Dahinter steckt der 56-Jährige, der ihnen schon mehrfach gedroht haben soll. Einmal soll er den 47-Jährigen gepackt und in Oberhausen beinahe über das Geländer der Wertachbrücke geworfen haben.

Angeblich ging es um 430 Euro, die ihm der 56-Jährige geliehen und nicht wie vereinbart zurückbekommen hatte. Ein anderes Mal ging es um sexuelle Handlungen bei einem Treffen. „Ich wollte das aber nicht“, sagte der 38-jährige Zeuge. Daraufhin habe der ältere Mann gesagt, dass er das noch büßen werde.

Mitglied in einem homosexuellen Onlineportal

Der 56-Jährige wies jede Schuld von sich. Er sei zwar Mitglied in dem Onlineportal, in dem sich homosexuelle Männer schreiben. Aber mit dem Zettel und den zerstochenen Reifen habe er nichts zu tun. Vermutlich sei er zu Hause gewesen, als jemand einen Tag vor dem Jahreswechsel das Auto eines Nachbarn der beiden Männer beschädigt hatte.

Auch am Dienstag war der 56-Jährige zu Hause, als der Prozess begann. Der Staatsanwalt schickte die Polizei, um den Mann zum Gerichtstermin abzuholen. Angeblich hatte er die Post nicht geöffnet und deshalb die Vorladung nicht gesehen. Als er eine Stunde später vor Gericht den Zettel mit über einem Dutzend indiskreten Bildern und einem Chatverlauf sah, erklärte er: Hinter dem verwendeten Pseudonym stehe er nicht. Die Polizei hatte bei ihren Ermittlungen nicht überprüft, wer genau sich hinter dem Profil verbirgt. Auch die Herkunft der Sexbilder blieb unklar. Angeblich hatte sie der 47-Jährige komplett geschickt. Dann stellte sich heraus: Auch andere Männer hatten sie erhalten, allerdings nur einzeln.

Richter: „Das ist eine Riesensauerei“

Für Richter Thomas Kirschner und auch die Staatsanwaltschaft gab es am Ende zu viele Ungereimtheiten. Es gebe kein klares Motiv. Es sei außerdem theoretisch möglich, dass ein unbekannter Dritter den Zettel ausgedruckt und an die Windschutzscheibe gehängt hatte. Was ihn ebenfalls zweifeln ließ: Zwischen den Drohungen gegenüber dem 47-Jährigen und der Tat liege ein halbes Jahr. Der Richter sprach den mehrfach Vorbestraften frei. Die Sache kommentierte Thomas Kirschner trotzdem: „Das ist eine Riesensauerei.“ Und zur Warnung: „Es ist nicht ungefährlich, solche Bilder von sich zu verschicken.“

