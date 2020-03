18.03.2020

Haus an der B 300 brennt lichterloh: Großeinsatz der Feuerwehr

Wegen eines Brands an der B 300, Höhe Sandberg, ist am Mittwoch die Feuerwehr angerückt. Eine Frau wurde leicht verletzt, die Straße ist in Richtung Augsburg gesperrt.

Von Philipp Kinne

Wegen eines Brands an der B300 bei Neusäß ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein alleinstehendes Haus auf Höhe des Sandbergs stand lichterloh in Flammen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wurde eine Frau leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Etliche Löschfahrzeuge bei Brand an B300 im Einsatz

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch gegen 14.45 Uhr alarmiert. Sie rückten mit etlichen Löschfahrzeugen an. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die B300 musste stadteinwärts gesperrt werden. Der Rückstau reichte bis nach Diedorf.

15 Bilder Haus an der B300 bei Vogelsang brennt Bild: Marcus Merk

Am frühen Mittwochabend gingen die Einsatzkräfte vor Ort davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis in die Nacht andauern werden. Weshalb das Haus in Flammen stand, war noch unklar. Erste Hinweise deuteten auf einen technischen Defekt hin.

