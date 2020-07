vor 50 Min.

Haushalt: Keine Einbußen für Diedorf

Kämmerer legt Halbjahresbericht der Gemeinde vor

Noch keine coronabedingten Einbußen bei den Einnahmen – so sieht der Halbjahresbericht von Kämmerer Herbert May für die Marktgemeinde Diedorf aus. May hatte über die neuesten Zahlen auf der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses berichtet, wie er anschließend mitteilte. Er rechnet weiterhin mit den angesetzten zwei Millionen Euro an Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil, die in diesem Monat erwartet werden.

Im Vermögenshaushalt sind inzwischen drei Millionen Euro an Krediten für Baumaßnahmen aufgenommen worden. Der im Haushalt für 2020 angesetzte Rahmen von mehr als 15 Millionen Euro bei Umsetzung aller möglichen Bauprojekte wird damit nicht erreicht – schon aus Kapazitätsgründen im Bauamt. Gleichzeitig wurden im ersten Halbjahr für den Vermögenshaushalt 2,8 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen. Auch bei der Gewerbesteuer geht die Kämmerei im Halbjahresbericht zum Stichtag 30. Juni weiterhin von Einnahmen von den angesetzten 3,5 Millionen Euro aus, im vergangenen Jahr sind 3,8 Millionen Euro in die Gemeindekasse geflossen.

Auch in anderen Kommunen sind die Finanzen ein Thema: Am Dienstag, 14. Juli, will der Finanzausschuss im benachbarten Neusäß ab 18 Uhr in der Stadthalle einen Nachtragshaushalt für 2020 beraten. (jah)

