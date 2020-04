Haushaltsdebatte in Biberbach: Gebühren für Kinderbetreuung steigen

Plus In Biberbach wird der Haushalt für 2020 beraten. Warum die Räte die Gebühren für die Kinderbetreuung erhöhen wollen.

Ist der Ferienausschuss mit sechs Mitgliedern das richtige Gremium, um einen für Biberbach im Umfang der Ausgaben außergewöhnlichen Gemeindehaushalt zu verabschieden? Diese Frage stand im Ratssaal zunächst im Raum.

Friedrich Wiblishauser (BTL) sah in der Zusammensetzung der kleinen Gruppe einen Sonderfall. Nur er selbst wird von den sechs Mitgliedern des Ferienausschusses auch im künftigen Gemeinderat vertreten sein. Er sei „nicht glücklich“, dass der Ausschuss einen Haushalt verabschiede, mit dem der neue Gemeinderat dann leben müsse. Nichts Ungewöhnliches sah darin jedoch Monika Seiler-Deffner. Man habe alle Vorhaben, deren Umsetzung sich nun im Haushalt wiederfinden würden, im großen Kreis lange diskutiert und beschlossen.

Kämmerin Martina Mayrböck warnte davor, dass die Handlungsfähigkeit der Gemeinde durch den fehlenden Haushaltsbeschluss beeinträchtigt sein könnte. Bürgermeister Wolfgang Jarasch wies darauf hin, dass in der Vergangenheit der Haushalt des laufenden Jahres auch in Wahljahren immer vor der Einsetzung des neuen Gemeinderates beschlossen worden sei.

Kämmerin soll Einsparmöglichkeiten in Biberbach erarbeiten

Friedrich Wiblishauser stellte den Antrag auf Verschiebung der Haushaltsberatungen und des Beschlusses. Obwohl auch Johann Ertl ( SPD) ein „ungutes Gefühl“ bei der Verabschiedung des Haushalts durch den Ferienausschuss hatte, schloss sich nur Werner Sinninger ( CSU) dem Antrag auf Vertagung an.

Schon bei den ersten Zahlen gab es Zweifel. Können die Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuer in Zeiten von Corona so hoch sein wie aus den Vorjahren abgeleitet? Das stellte Werner Sinninger (CSU) zur Diskussion. Sollten beide Einnahmequellen einbrechen, würden sich Finanzierungslücken ergeben. Bei einem Umfang des Etats von knapp 7,5 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und mehr als 11 Millionen Euro im Vermögenshaushalt eine Frage, die das Gremium beschäftigte. Erst wurde auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten lange in den Haushaltsunterlagen geblättert, dann die Kämmerin beauftragt, bis zur Sitzung am 28. April Vorschläge zu erarbeiten.

Vereine erhalten Zuschüsse der Gemeinde

Den Haushaltsteil der Vereinszuschüsse konnte der Ferienausschuss jedoch abschließen. Für Investitionen bekommen die Vereine meist zehn Prozent des Anschaffungspreises, für Schulungen gibt es mehr. Die Musikschule erhält pro Unterrichtseinheit 8,60 Euro, was sich auf 22.704 Euro summiert. Die FAEMB, die Zentralorganisation der Jugend für alle Ortsteile Biberbachs, ist laut Monika Seiler-Deffner (JL) einverstanden, dass die sonst veranschlagten 1500 Euro dieses Jahr auf 500 Euro gekürzt werden. Insgesamt unterstützt die Gemeinde die Vereine 2020 mit 33.726,10 Euro.

Eltern, deren Kinder in die Mittagsbetreuung oder in die Kindertagesstätte gehen, bekommen für nicht erhaltene Leistungen ihr Geld zurück. Der Zeitrahmen umfasst die bisher feststehenden Schließungswochen zwischen dem 16. März und dem 11. Mai.

Eltern bekommen Betreuungskosten erstattet

Der Beschlussvorschlag überkreuzte sich mit der Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder, dass Eltern für drei Monate die Kita-Gebühren erstattet bekommen würden. Es werde keinen Gebühreneinzug im Monat Mai geben, um den Eltern sofort finanziellen Spielraum einzuräumen, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Überzahlte Gebühren würden bei der Jahresabrechnung im Juli erstattet.

Es müssten nun die Modalitäten beim Zuschuss des Freistaates abgewartet werden. Sobald diese feststehen, werde die Gemeinde dafür sorgen, dass die Eltern zustehende Erstattungen erhalten, so Jarasch.

Der Zeitpunkt für Gebührenanpassungen für die Kinderbetreuung sei unglücklich, so Monika Seiler-Deffner (JL). Doch leider nötig, antwortete Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Ausgaben von 934.000 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 630.000 Euro gegenüber. Steigende Personalkosten würden eine Erhöhung der Gebühren unumgänglich machen. Ein kostendeckender Betrieb sei nie möglich, doch müsse das Defizit reduziert werden. Das Gremium stimmte der Erhöhung zu.

Defizit bei den Kosten der Mittagsbetreuung

Für Krippenkinder in der günstigsten Kategorie werden künftig 161 Euro (vorher 146 Euro) fällig. Im Kindergarten sind es bei gleicher Betreuungszeit 100 Euro anstatt vorher 89 Euro. Mit den 100 Euro, die der Freistaat zur Betreuung zuschießt, sei bei vielen Eltern die Belastung ein Stück weit abgefedert, so der Konsens im Gremium. Die Mittagsbetreuung ergab 2019 ein Defizit von 3090 Euro, eine Gebührenerhöhung von 4 Euro monatlich quer durch alle Belegungsmodelle soll Abhilfe schaffen.

Bei der Prüfung der Jahresrechnung 2018, die Ausschussvorsitzender Johann Ertl (SPD) erläuterte, habe es keine Beanstandungen gegeben. Die Feststellung der Jahresrechnung 2018 und die Entlastung erfolgte einstimmig.