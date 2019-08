vor 53 Min.

Hausmeister stürzt mit dem Rasenmäher ab

Ein 61-Jähriger fällt in Rommelsried eine vier Meter hohe Böschung herunter und verletzt sich schwer. Der aktuelle Polizeireport im Überblick.

Mit seinem Aufsitzrasenmäher ist am Montagvormittag ein 61-jähriger Hausmeister abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei war der Mann an ein Hanggrundstück an der Biburger Straße in Rommelsried beschäftigt. Als er am südwestlichen Rand des Grundstückes etwas zu weit zurücksetzte, geriet er in einen Steilhang und stürzte etwa vier Meter ab.

Der 61-Jährige geriet unter den Rasenmäher und verletzte sich schwer an Schulter und Oberschenkel. Nach einer Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Dinkelscherben: Nissan landet im Graben

Ein Missverständnis mit Folgen: Ein 26-jähriger Mann landete am Montagnachmittag zwischen Dinkelscherben und Häder mit seinem Wagen im Graben. Er wollte einen Zusammenstoß mit einem Traktor verhindern. Die Zugmaschine wollte laut Polizei nach links in eine Feldeinfahrt, der 24 Jahre alte Fahrer setzte entsprechend den Blinker. In diesem Augenblick kam von hinten ein weiterer Fahrer, der den Nissan und den Traktor überholte. Dadurch entstand beim Nissan-Fahrer der Eindruck, der Traktor würde doch nicht abbiegen – der Fahrer setzte ebenfalls zum Überholen an. Doch genau in diesem Moment schwenkte der Traktorfahrer nach links. Der Nissanfahrer wich aus und landete im Graben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Gersthofen: Rauch steigt aus Reihenhaus auf

Aus dem Keller eines Reihenhauses in der Karlsbader Straße in Gersthofen stieg am Montagnachmittag strker Rauch auf. Ein Passant alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die konnte die Ursache schnell lokalisieren: Ein Schweißgerät war wegen eines technischen Defekts geschmolzen. Dies verursachte die starke Rauchentwicklung. Der Schaden am Schweißgerät ist derzeit noch nicht bekannt. Zu Gebäudeschäden kam es laut Polizei nicht.

Deubach: 8000 Euro Blechschaden nach Vorfahrtsfehler

Die Vorfahrt missachtet hat am Montagvormittag eine 19-jährige Mini-Fahrerin, die von der Ludwig-Thoma-Straße in Deubach in die St.-Gallus-Straße wollte. Sie stieß mit einer 23-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Laut Polizei entstand ein Blechschaden in Höhe von 8000 Euro. (mcz)

