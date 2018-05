vor 43 Min.

Haustausch auf Zeit

Lesung und andere Veranstaltungen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Eine Autorenlesung gibt es am Donnerstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Von-Cobres-Straße 1. Jessica Braun und Christoph Koch berichten in ihrem neuesten Buch „Your home is my castle“ von ihren Erlebnissen beim Haustausch auf Zeit. Anmeldungen unter Telefon 0821/324-2728 oder direkt in der Stadtteilbücherei.

Das Bilderbuch „Knuddelfant und Lenny bei den Löwen“ wird am Dienstag, 22. Mai, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Ein Tanztee mit Manfred Leiprecht findet am Donnerstag, 24. Mai, von 14 bis 17 Uhr in der Albaretto-Hotelresidenz, Luther-King-Straße 4a, Lounge in Haus 1, statt.

Smartphonekurse für Anfänger gibt es wieder im Mehrgenerationentreffpunkt, Kirchbergstraße 15, ab Montag 4. Juni, Dienstag, 5. Juni, Montag, 16. Juli, Dienstag, 17. Juli, Montag 10. September, und Dienstag, 11. Oktober. Alle Kurse starten um 15 Uhr und gehen bis circa 17 Uhr. Jeder Kurs beinhaltet fünf Nachmittage. Anmeldung ist zwingend erforderlich unter Telefon 0163/7002141. (mus)