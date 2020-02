01.02.2020

Hebauf für neuen Pavillon

Am Schützenheim in Eppishofen ist ein Pavillon im Entstehen, an dem drei neue Wanderrouten beginnen. Foto: Gemeinde Altenmünster

Neue Wanderrouten rund um Eppishofen eingeweiht

Drei neue Wanderrouten mit insgesamt zwölf Kilometer Wegstrecke und unterschiedlichen Themen „Rund um Eppishofen“ sind im Laufe dieses Jahres auf Initiative von Gemeinderat Dieter Erhard ausgeschildert worden. Beim Startpunkt der Routen am Schützenheim in Eppishofen entstand in den letzten Monaten ein Pavillon, in dem die Wanderer Informationen, Schutz und Ruhe finden können.

Das Team des Bauhofes Altenmünster hat mit der Unterstützung von Zimmerermeister Johann Kraus, der viele ehrenamtliche Stunden für das Bauwerk leistete, den Boden befestigt und die Holzkonstruktion erstellt. Bis zu der im Frühjahr geplanten Fertigstellung fehlen noch Teile der Außenverkleidung, die Informationstafeln und Sitzbänke.

Das Projekt ist Teil eines Entwicklungsfeldes des ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept) und das erste Wanderwegenetz in der Gemeinde und im ILEK-Bereich. (joti)