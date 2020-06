vor 47 Min.

Hecke und Tanne geraten durch Grillkohle in Brand

Am Samstag hatte ein Bewohner der Waldstraße in Langweid-Foret gegrillt. Dass das am Sonntag böse Folgen haben sollte, ahnte er nicht.

Am Sonntagnachmittag bekam die Polizei Gersthofen die Mitteilung, dass es in der Waldstraße in Langweid-Foret brenne. Der Geschädigte entsorgte laut Polizeiangaben am Sonntag die abgekühlte Grillkohle vom Vortag auf dem Komposthaufen. Die Wärme der Grillkohle reichte jedoch noch aus, den Komposthaufen zu entzünden. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf eine Tanne über, die in der Nähe des Komposthaufens stand. Von der Tanne sprang das Feuer auf eine Hecke über, die auf einer Länge von circa drei Metern beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. (lig)

