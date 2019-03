20:00 Uhr

Heim-Aus in Dinkelscherben ist offiziell vom Tisch

Die entsprechenden Beschlüsse sind widerrufen. Nun muss Geld her, um die notwendige Sanierung zu bezahlen.

Von Philipp Kinne

Das Spital macht doch nicht dicht. Die Beschlüsse zur Schließung des Dinkelscherber Seniorenheims sind widerrufen. Das hat der zuständige Ausschuss der Hospitalstiftung einstimmig beschlossen. Was die dringend notwendige Sanierung der Einrichtung im Detail kostet und wie das finanziert werden soll, ist weiter unklar.

Das die Beschlüsse wiederufen wurden sei ein wichtiges Signal, erklärt Edgar Kalb, Vorsitzender der Hospitalstiftung und Dinkelscherbens Bürgermeister. „Jetzt wissen alle, dass es weitergeht.“

Entschieden wurde das geplante Heim-Aus im vergangenen November von der Hospitalstiftung, der das Heim gehört. Das löste in der Marktgemeinde eine beispiellose Reihe an Protestaktionen aus. Außerdem sollen die Entscheider teils angefeindet worden sein. Der damalige Vorsitzende der Stiftung, Ulrich Hörwick, trat zurück. Auch sein Vertreter legte sein Amt nieder. Die CAB Caritas, ein Tochterunternehmen der Caritas, kündigte an, nicht mehr mit der Hospitalstiftung arbeiten zu wollen. Das gilt auch für das zweite Heim der Stiftung in Zusmarshausen.

Architekt soll Kosten der Sanierung aufschlüsseln

Mittlerweile gibt es mit Edgar Kalb einen neuen Vorsitzenden der Stiftung. Sein stellvertreter ist der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl. In den kommenden Wochen soll ein Architekt die Kosten für die Sanierung aufschlüsseln. Kalb schätzt diese auf insgesamt gut drei Millionen Euro. Er geht davon aus, dass die Sanierung in drei Schritten über drei Jahre hinweg abgeschlossen sein könnte. Kalb: „Ich hoffe, dass wir im vierten Quartal diesen Jahres damit starten können.“ Sobald der Kostenplan des Architekten auf dem Tisch ist, will Kalb Fördergelder beantragen. Vonseiten der Politik wurde in den vergangenen Wochen immer wieder Geld zugesichert. Um die Sanierung zu bezahlen, sei es außerdem denkbar Grundstücke zu verkaufen, erklärt Kalb. Die Stiftung besitze Baugrund unterhalb des Freibads. Außerdem gehören ihr rund 30 Hektar Wald, die verkauft werden könnten, meint Kalb.

