Heimat ist mehr als nur der Wohnort

Damit Senioren möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben können, gibt es viele Möglichkeiten, wie den Einbau eines Treppenlifts.

Damit Senioren im Augsburger Land möglichst lange in der gewohnten Umgebung bleiben können, sind an sechs Terminen ihre Erfahrungen gefragt

Im Landkreis Augsburg sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Menschen auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Schließlich sei Heimat viel mehr als nur der Wohnort.

„Heimat ist das Haus, das man selbst gebaut hat, der Spielplatz, auf dem man schon als Kind gespielt hat, und vor allem die Nachbarn und Freunde, die man schon seit Langem kennt“, sagt Landrat Martin Sailer. Und dies sollte man auch im Alter nicht aufgeben müssen. Das sei das Ziel bei der Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts.

Um dieses Konzept umzusetzen, ist der Fachbereich Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen im Landratsamt Augsburg auf die Erfahrungen, Wünsche und Anregungen der Bürger vor Ort angewiesen. Um einen möglichst umfassenden Überblick zu erhalten, plant das Landratsamt entsprechende Bürgerwerkstätten für den Landkreis Augsburg.

Die Termine sind:

Allmannshofen, Biberbach, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Meitingen, Nordendorf, Thierhaupten und Westendorf am Mittwoch, 16. Oktober, ab 18 Uhr in der Realschule Meitingen, Gartenstraße 3.

Gablingen, Gersthofen und Langweid am Donnerstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr im Gymnasium Gersthofen, Schubertstraße 57.

Aystetten, Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Neusäß, Stadtbergen und Ustersbach am Dienstag, 15. Oktober, ab 18 Uhr im Beruflichen Schulzentrum in Neusäß, Landrat-Dr.-Frey-Straße 12.

Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Dinkelscherben, Emersacker, Heretsried, Horgau, Welden und Zusmarshausen am Mittwoch, 23. Oktober, ab 18 Uhr in der Realschule Zusmarshausen, Stadionstraße 4.

Bobingen, Großaitingen, Kleinaitingen, Königsbrunn, Oberottmarshausen und Wehringen am Donnerstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr im Gymnasium Königsbrunn, Alter Postweg 3.

Fischach, Graben, Hiltenfingen, Klosterlechfeld, Langenneufnach, Langerringen, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Schwabmünchen, Untermeitingen und Walkertshofen am Dienstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr im Schulzentrum Schwabmünchen, Breitweg 16. (AL)

kann jeder, der seine Ideen einbringen möchte. Weitere Informationen gibt es bei Lisa Manhart von der Seniorenberatung des Landkreises Augsburg, Telefon 0821/3102-2861, oder per E-Mail: seniorenfragen@LRA-a.bayern.de. Zudem gibt es Flyer mit weiteren Informationen bei den Kommunalverwaltungen sowie im Landratsamt Augsburg, am Prinzregentenplatz 4, in Augsburg.

