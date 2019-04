vor 6 Min.

Heimatstimme kommt nun mit Landkreis-Extra

Änderung in der Zustellung des Neusässer Amtsblatts

Jeden Monat finden Neusässer Bürger ihr Amtsblatt, die Heimatstimme, mit amtlichen Bekanntmachungen und Terminen der Stadt in ihrem Briefkasten. Ab sofort wird die Heimatstimme mit der kostenlosen Wochenzeitung Landkreis-Extra aus dem Hause der Augsburger Allgemeine verteilt. Die Stadt hat sich für diese kostengünstige Zustellungsart entschieden. Dadurch ergeben sich im Einzelfall einige Änderungen, wie die Stadt Neusäß mitteilt:

Die Heimatstimme kommt stets am ersten Mittwoch des Monats (bei Feiertagswochen am Donnerstag) im Laufe des Tages in den Briefkasten. Sie liegt nun als Beilage im Landkreis-Extra, das ebenfalls an diesem Tag verteilt wird.

Wer an seinem Briefkasten den Hinweis „Keine kostenlosen Zeitungen“ oder „bitte kein Extra zustellen“ kleben hat, bekommt nun auch keine Heimatstimme.

Bei dem Aufkleber „Keine Werbung“ wird das Landkreis-Extra mit der inliegenden Heimatstimme zugestellt.

In den nächsten Wochen wird die Stadt Neusäß zusätzlich zur Infothek im Rathaus weitere Auslagestellen einrichten, bei denen sich Haushalte ohne Extra das Amtsblatt auch direkt abholen können. Im Internet ist das aktuelle Amtsblatt wie auch Vorgängerausgaben unter www.neusaess.de/heimatstimme jederzeit einsehbar. (AL)

