vor 39 Min.

Heimatstimme liegt aus

Neusässer Amtsblatt kann abgeholt werden

Das monatlich erscheinende Neusässer Amtsblatt Heimatstimme wird seit vielen Jahren direkt an die Haushalte verteilt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dieses auch auf der städtischen Internetseite unter der Adresse www.neusaess.de/heimatstimme einzusehen.

Da es jüngst vereinzelt zu Problemen bei der Verteilung gekommen ist, hat die Stadtverwaltung Neusäß sich nun zusätzlich um Auslagestellen bemüht, bei denen sich Neusässer Bürger, die keine Werbeprospekte erhalten möchten, die Heimatstimme auch abholen können. Weitere Auslagestellen in anderen Ortsteilen werden zeitnah bekannt gegeben.

Die Heimatstimme kann künftig in Steppach bei der Firma Strobl, Haushaltswaren, Ulmer Straße 12 abgeholt werden; in Westheim liegt sie im Notburgaheim, Von-Rehlingen-Straße 42, aus, in Alt-Neusäß an der Infothek des neuen Rathauses, im Freizeitbad Titania, (Birkenallee 1), im Seniorenheim Am Lohwald (Franzensbader Straße 2) und im Haus der Musik, (Daimlerstraße 3). In Neusäß-Täfertingen ist das Amtsblatt bei Metzger Schmid, Täfertinger Straße 17, zu haben. (AL)