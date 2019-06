vor 39 Min.

Heimische Paradiese – entdeckt im Schulgarten

Der Naturgarten in Gessertshausen feiert am Wochenende den 20. Geburtstag

Der Schulgarten in Gessertshausen gehört vermutlich zu einem der schönsten Naturgärten in Bayern. Nun feiert der Dorfpark am Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni, mit einem Sommer-Konzert und einem Tag der offenen Gartentüre das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen. Die Bayerischen Staatsforsten stifteten dazu dem Freundeskreis Schulgarten einen Balancierbaum.

Das Jubiläum des Schulgartens Gessertshausen steht unter dem Motto „Heimische Paradiese entdecken“. Und ja, er ist wirklich ein Paradies für Mensch und Tier. Auf seiner rund 7000 Quadratmeter großen Fläche ist der Dorfpark ein oft prämiertes ökologisches Vorbild, ein Erholungsort zum Verweilen sowie für Erwachsene und Kinder erlebbare und greifbare Natur. Auch für Veranstaltungen in der Gemeinde ist er bestens geeignet. Für das kommende Jubiläumswochenende hat nun der Freundeskreis ein Programm für alle Sinne zusammengestellt. Am Samstag, 29. Juni, dürfen sich die Besucher ab 19 Uhr auf ein abwechslungsreiches Sommerkonzert mit dem Musikverein Gessertshausen, Pascal Blenke, Julian Mader & Nicolas Schwandner mit Klavierbegleitung von Ulrich Herrmann sowie auf den Chor der Kosaken Kraj freuen.

Danach ist geselliges Beisammensein am Lagerfeuer. Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der Schulaula statt. Am Sonntag, 30. Juni, öffnet sich dann von 10 bis 17 Uhr die Gartentüre. Naturliebhaber können hier seltene Pflanzen selbst oder auch bei Führungen entdecken oder einfach nur den Park genießen. Für Kinder bieten sich die zahlreichen Spielmöglichkeiten an und für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Ein „großes“ Geburtstagsgeschenk gab es bereits vorab: Hubert Droste, Forstbetriebsleiter aus Zusmarshausen, durfte im Namen der Bayerischen Staatsforsten den neuen Balancierbaum übergeben.

Die Spedition Schedler aus Buch lieferte den Stamm kostenfrei an. Das zwölf Meter lange Teilstück stammt von einer mächtigen Roteiche aus der Nähe von Oberschönenfeld und wurde nun im südlichen Teil des Schulgartens integriert. Eine Besonderheit ist wohl die Gabelung des Baums, durch die die kleinen Balancekünstler sich für eine leichte oder eine etwas anspruchsvollere Route entscheiden können. (amar)

