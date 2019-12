27.12.2019

Heiter bis besinnlich

Gemeinsames Benefizkonzert von Jugendorchester und Stadtkapelle Gersthofen

600 Konzertbesucher erheben sich und singen „O du fröhliche“ und schließen so zusammen mit allen Musikern auf der Bühne gemeinsam das Benefizkonzert in der Gersthofer Stadthalle ab.

Das Konzert sollte nicht nur auf Weihnachten einstimmen, sondern auch zugunsten von vier gemeinnützigen Organisationen Geld einspielen. Dies sind der Hilfsfonds der Stadt Gersthofen „Hilfe in Not“, der Hilfsfonds musikalische Ausbildung des Jugendorchesters Gersthofen in Kooperation mit der Stadtkapelle Gersthofen, das Projekt „Musiktherapie für Frühchen“ im Josefinum und der Verein „Glühwürmchen e.V.“, Kinderkrebs-Stiftung.

Das Jugendorchester unter der musikalischen Leitung von Maximilian Hosemann präsentierte sich in seiner gesamten Bandbreite. Die über 18-Jährigen des JUGGE-Offbeat begrüßten die Besucher im Foyer mit schwungvoll vorgetragenen Weihnachtsklassikern von ‚Rudolph, the Red-Nosed Reindeer’ bis ‚White Christmas’. Im ersten Teil des Konzerts zeigte zuerst die Bläserklasse sicher das schon erreichte Können. Danach präsentierte das B-Orchester nachdenkliche und auch schwungvolle Stücke, in denen Weihnachtslieder und Spirituals aufgegriffen wurden. Das A-Orchester gewann das Publikum gleich für sich mit den freudigen Klängen von ‚Cantus Jubilante’ und entließ später mit John Lennons melancholischem ‚Happy Christmas’ in die Pause.

Im zweiten Teil zeigte die Stadtkapelle Gersthofen unter der Leitung ihres Dirigenten Markus Meyr-Lischka ein breites Repertoire an Klangfarben. ‚Von guten Mächten’ und der ‚Abendsegen’ aus der Oper ‚Hänsel und Gretel’‚ regten zum Nachdenken an. Und in den ‚Kumbaya Variations’ zogen die Musiker von Swing bis Rock gekonnt alle Register.

Das Benefizkonzert bekam seine besondere Atmosphäre durch heitere oder besinnliche Geschichten , die zwischen den Musikstücken vorgetragen wurden. Dafür zeichneten heuer zum ersten Mal Diakon Tobias Butze und Gemeindereferent Christian Bauer verantwortlich. Sie brachten ihre Zuhörer mal zum Schmunzeln, mal zum tieferen Nachdenken. Einmal banden sie sogar die Zuhörer in einem kurzen Quiz mit ein und testeten deren Hintergrundwissen zu Weihnachten. (AL)

