Helle Sonne: Frau übersieht anderes Auto in Zusmarshausen

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstag, 8. August, in Zusmarshausen.

Es war wohl die Sonne, die eine 18-jährige Autofahrerin am Samstagmorgen blendete und zu einem Unfall mit hohem Sachschaden führte.

Die Frau fuhr gegen 7.50 Uhr auf der Kapellenstraße in Zusmarshausen in Richtung Osten. Auf Höhe der Kreuzung Brunnenstraße übersah sie vermutlich aufgrund des Sonnenstands eine bevorrechtigte 83 Jahre alte Autofahrerin, die die Brunnenstraße geradeaus in nördlicher Richtung befuhr. Die 18-Jährige fuhr frontal gegen die Fahrerseite der Geschädigten. Am Wagen der Verursacherin entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro, am Auto der Geschädigten beträgt der Schaden etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

