Herberge in Hirblingen hat im Gersthofer Bauausschuss keine Chance

Plus Aus einem Wohnhaus einen Beherbergungsbetrieb mit 20 Betten machen wollte ein Bauherr aus Hirblingen. Doch auch wenn der Bedarf an Übernachtungsplätzen in der Region groß ist, hatte der Gersthofer Bauausschuss etwas dagegen - und dies aus mehreren Gründen.

Von Gerald Lindner

Der Bedarf an Übernachtungsplätzen im Augsburger Land ist groß. So wurde 2019 unter anderem ein Hotel mit knapp 100 Zimmern im B2-Gewerbepark im Norden Gersthofens errichtet, und auch im Güterverkehrszentrum soll im Frühjahr ein Hotel mit 400 Betten eröffnen. Dennoch hatte ein Antrag aus Hirblingen keine Chance im Bauausschuss: Demzufolge soll ein bestehendes Wohnhaus in einen Beherbergungsbetrieb mit 20 Betten für Monteure anderer Firmen umgewandelt werden. Dafür sollen in vier Geschossen vom Keller bis zum Dach Ein- und Zweibettzimmer eingerichtet werden. Verpflegung wird nach Angaben der Bauverwaltung nicht angeboten, dafür Reinigung und Wäschewechsel.

Wie Michael Wörle erläuterte, liegen schön länger Beschwerden wegen einer ungenehmigten Nutzung als Monteurswohnungen vor. Der Bauausschuss hatte früher bereits die Einrichtung von zwei Wohnungen im Untergeschoss abgelehnt. Laut Bauverwaltung können in dem Gebiet nur ausnahmsweise kleine Beherbergungsbetriebe zugelassen werden, weil es sich um ein reines Wohngebiet handelt. Der vierstöckige, eng belegte Betrieb sei im Bezug zur Umgebung nicht mehr als klein anzusehen. "Er steht im Widerspruch zur Eigenart des Baugebiets und der allgemeinen Zweckbestimmung des Baugebiets mit kleinteiliger, ruhiger Wohnbebauung.

Nachbarn in Hirblingen beschweren sich bereits

"Zudem liegen schon jetzt Nachbarbeschwerden über nicht zumutbare Belästigungen und Störungen durch Lärm und Parkprobleme vor, die für ein reines Wohngebiet nicht verträglich sind." Weiter sei zweifelhaft, ob es sich hier um einen Beherbergungsbetrieb handle, in welchem laut rechtlicher Lage grundsätzlich jeder und jede Reisende ein Zimmer nehmen kann. "Hier ist die Unterbringung an persönliche Merkmale gebunden, denn laut Antrag werden die Einheiten nur als Ganzes vermietet und nicht einzelne Zimmer oder Betten." Und die Zuweisung erfolge dann durch die beschäftigende Firma.

Weil es nur eine Toilette und ein Bad für jeweils sechs Betten gebe, seien die sanitären Anlagen nach Auffassung der Bauverwaltung für die angestrebte hohe Belegung nicht ausreichend. Auch seien zu wenige Stellplätze nachgewiesen. "Eine Absprache unter 20 verschiedenen Gästen erscheine unrealistisch und nicht machbar. Die Situation vor Ort zeige bereits jetzt, das massiv auf der Straße geparkt wird. Ein vom Bauherrn vorgelegtes Verkehrsgutachten des TÜV Rheinland, das fünf Stellplätze als ausreichend ansah, könne nicht anerkannt werden. Einstimmig lehnte der Bauausschuss den Antrag daher ab.

Lagerhalle im Gersthofer Norden lehnt der Bauausschuss wegen Stellplätzen ab

Seine Zustimmung verweigerte das Gremium dem Antrag für eine Lagerhalle an der Ludwig-Hermann-Straße auf der gegenüberliegenden Seite des Industrieparks in Gersthofen. Auf dem Grundstück besteht bereits eine Halle. Südlich dieser Halle 1 soll nun eine zweigeschossige Lagerhalle errichtet werden", erklärte Bürgermeister Michael Wörle den Bauausschussmitgliedern. Diese soll in 76 Einzelräume mit einer Größe von circa zwei bis 187 Quadratmetern als Lagerfläche zur Selbstbestückung (Self Storage) unterteilt werden und einzeln vermietet werden können. Wie bei Halle 1 vorhanden soll die neu geplante Halle ein Vordach mit circa 16 mal drei Metern erhalten. Die Nutzfläche beträgt insgesamt circa 520 Quadratmeter.

Weil sich durch die Betriebsbeschreibung beim Bauantrag ergibt, dass ein hohes Verkehrsaufkommen zu erwarten ist, hielt die Bauverwaltung ein Schallschutzgutachten für erforderlich. Laut Stellplatzsatzung sind für das Vorhaben 76 Stellplätze erforderlich. Es werden im Bauantrag allerdings lediglich fünf nachgewiesen.

Sandra Meitinger (CSU) kritisierte: "Wenn wir die Betriebsbeschreibung bekommen hätten, hätten wir das Vorhaben besser einschätzen können." Weil der Stellplatznachweis nicht erbracht ist, wurde der Bauantrag einstimmig abgelehnt.

