Meitinger Aktionsgemeinschaft sorgt sich wegen B2-Schlacke um das Grundwasser

Beeinträchtigt die beim Bau der B2-Umfahrung Meitingen verbaute Schlacke das Grundwasser? Bis heute werden erhöhte Werte festgestellt. Was nun die Folge ist.

Von Gerald Lindner

Gefahr für das Grundwasser? Beim Neubau der B2 wurde Elektroofenschlacke (EOS), die von den Lech-Stahlwerken stammte, als Baustoff verwendet. Danach wurde in den Schächten, die vom Sickerwasser aus dem Damm gespeist werden, und in Grundwassermessstellen im Abstrom des Damms hohe Konzentrationen EOS-typischer Schadstoffe nachgewiesen. So besteht unter anderem die Gefahr, dass Molybdän und Wolfram mit dem Sickerwasser in die Tiefe gelangen und dort das Grundwasser belasten. Mehrfache Sanierungen folgten, um die Belastung des Grundwassers mit Schadstoffen zu verringern. Bürger halten sie für gescheitert. Warum das Staatliche Bauamt dennoch erst einmal die Situation beobachten will.

