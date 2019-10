vor 17 Min.

Herbstkunst gesucht

Wir suchen die schönsten Bilder von Kastanienmännchen oder Kürbissen

Wir suchen im hoffentlich goldenen Oktober Bilder ihrer schönsten Kastanienmännchen, der buntesten und einfallsreichsten Laubbilder oder ihrer schrägsten Kürbisse. Die schönsten Bilder werden in unserer Zeitung veröffentlicht.

Auch wenn so mancher mit Blick auf die verregneten Tage dem Sommer so richtig nachtrauert – der Herbst hat dennoch seine schönen Seiten. Jetzt wo die Blätter so langsam bunt und die Tage kürzer werden, ist wieder Zeit für Bastelaktionen. Reichlich Material dazu findet sich zur Zeit unter den Kastanienbäumen. Wie schön der Herbst sein kann, können jetzt auch unsere Leser beweisen.

Mailen Sie uns ein Bild an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder schicken uns einen Abzug in die Redaktion: Augsburger Allgemeine, Landbote, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen. Betreff: Kastanienmännchen. Die schönsten Fotos werden in unserer Zeitung abgedruckt.

Bitte beachten Sie dazu die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/7772355. (kinp, thia)

