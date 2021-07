Heretsried

12:00 Uhr

Bürgerhaus in Lauterbrunn ist bald bezugsfertig

Im Vordergrund das neue bald bezugsfertige Bürgerhaus in Lauterbrunn. Im Hintergrund leicht verdeckt die alte Wirtschaft, die ab Oktober abgerissen wird.

Plus Eine der ersten Veranstaltungen im neuen Bürgerhaus Lauterbrunn wird die Bundestagswahl sein. Nun machte sich der Gemeinderat ein Bild vor Ort.

Vom Baufortschritt des Bürgerhauses Lauterbrunn machte sich der Gemeinderat Heretsried vor seiner vergangenen Sitzung vor Ort ein Bild. Im Gebäude werden derzeit die Steintreppen eingebaut. In den letzten Tagen wurde der Anschluss an den Kanal und Strom durchgeführt. Außerdem sollen in Kürze die Ausschreibungen für die Außenanlagen beginnen.

