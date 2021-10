Heretsried

vor 19 Min.

In Heretsried erinnert ein Gedenkstein an die Corona-Toten

Vor dem Rathaus Heretsried steht ein Gedenkstein für die an Corona Verstorbenen.

Plus Lidwina Huber hat vor dem Rathaus in Heretsried ein Denkmal für die Opfer der Corona-Pandemie aufgestellt. So kam es dazu.

Von Katja Röderer

Ein neues kleines Kunstwerk hat vor kurzem seinen Platz vor dem Rathaus in Heretsried gefunden. Lidwina Huber hat hier einen etwa 30 Zentimeter hohen Gedenkstein aufstellen lassen. Weil die Menschen immer so schnell vergessen, wie sie sagt. Die fünf Millionen Toten, die die Corona-Pandemie bislang weltweit gefordert hat, sollen aber auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Das ist ihr wichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen