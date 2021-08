In Heretsried gibt es Bürger-Infos künftig per App

Plus Im September startet das digitale Angebot der Gemeinde im Holzwinkel. Lösen will der Gemeinderat auch das Problem, dass die Feuerwehrsirenen nicht überall zu hören sind.

Wie kann man auch die jüngeren Bürger mit Informationen aus der Gemeinde und den ortsansässigen Vereinen erreichen? Mit diesem Thema beschäftigte sich der Gemeinderat Heretsried schon länger, denn die Gremiumsmitglieder waren überzeugt, dass insbesondere jüngere Menschen das Gemeindeblatt "Holzwinkel" nicht oder nur wenig nutzen. Gemeinderat Jürgen Schuster hatte eine gemeindeeigene Smartphone-App vorgeschlagen. Das Projekt wurde weiterverfolgt und steht nun in den Startlöchern.