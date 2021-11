Heretsried-Lauterbrunn

18:52 Uhr

Lauterbrunn: Mit Pauken und Trompeten ins neue Bürgerhaus

Das neue Bürgerhaus in der Ortsmitte von Lauterbrunn ist offiziell bezogen worden. Dort ist nun Platz für die Vereine.

Plus Das neue Bürgerhaus in der Ortsmitte wurde feierlich bezogen.

Von Simone Kuchenbaur

Lange – seit 2014 die Planungen begonnen haben - hatten die Ortsvereine in Lauterbrunn auf diesen Tag gewartet. Nun war es endlich so weit. Das neue Bürgerhaus in der Ortsmitte wurde feierlich und im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten bezogen.

