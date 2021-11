Heretsried-Lauterbrunn

vor 18 Min.

Nachwuchsförderung: So übt die Kinderfeuerwehr in Lauterbrunn

Plus Die Kinderfeuerwehr in Lauterbrunn konnte zum ersten Mal ins neue Feuerwehrhaus. Die Kleinen kennen sich schon fast so gut aus wie die großen Feuerwehrleute.

Von Michaela Krämer

Auf dem "Dienstplan" der Kinderfeuerwehr wartete an diesem Tag etwas ganz Besonderes. Die Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren durften heute zum ersten Mal ins neue Feuerwehrhaus in Lauterbrunn. Mit leuchtend roten Warnwesten und Caps ging es für sie in die dritte Übungsstunde, die vom ersten Kommandant Robert Kraffczyk geleitet wurde. Mit dabei war immer die Fahne, auf der das Biber-Maskottchen "Vitus" abgebildet ist. Und weil der Schwerpunkt auf den weiblichen Nachwuchs gelegt wird, soll auch noch ein weibliches Maskottchen hinzukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen