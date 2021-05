Unbekannte klauen Planiermaschine von Baustelle in Lauterbrunn

Baugeräte im Wert von etwa 1000 Euro sind von Unbekannten von einer Baustelle in Lauterbrunn gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Eine Planiermaschine und ein sogenannter Stampfer sind von einer Baustelle im Heretsrieder Ortsteil Lauterbrunn gestohlen worden. Laut Polizei haben die Geräte einen Wert von rund 1000 Euro.

Zugeschlagen haben die Diebe wahrscheinlich in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auf einer Baustelle in der Straße Am Steinriesel in Lauterbrunn. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 entgegen. (kinp)

Lesen Sie auch: