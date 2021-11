Neues Buch: Alte Geschichten aus dem Holzwinkel neu erzählt

Plus Sebastian Bernhard aus Heretsried hat alte Erzählungen und Erinnerungen gesammelt. Sein Buch gibt einen spannenden Einblick in die Entwicklung der Region Holzwinkel.

Es sind Geschichten, die irgendwann in Vergessenheit geraten, hält man sie nicht fest. Teils weit mehr als 100 Jahre alte Erinnerungen, die über Generationen erzählt wurden - und nun im neuen Buch von Sebastian Bernhard stehen. "Papa erzähl uns doch mal eine Geschichte von früher", mit diesem Satz seiner Kinder fing alles an. Herausgekommen ist eine Sammlung von historischen Ereignissen, alten Sagen und humorvollen Erinnerungen aus dem Holzwinkel.