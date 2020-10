22.10.2020

Heretsried hat jetzt einen CSU-Ortsverband

In Heretsried gib es jetzt einen Ortsverband der CSU. Die neue Organisation setzt den Ausbau von Radwegen als ein erstes Ziel fest.

Einen neuen Ortsverband hat die CSU in Heretsried gegründet. Im Pfarrsaal in Lauterbrunn wählten die Mitglieder Andreas Strobel zum Ersten Vorsitzenden.

Der Gründungsversammlung übermittelten mehrere führende CSU-Mitglieder Grußbotschaften per Video, informiert der Verband in einer Pressemitteilung. So gratulierte der CSU-Generalsekretär Markus Blume den engagierten Mitgliedern und Gründungsinitiatoren. Auch die CSU-Kreisvorsitzende und Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Carolina Trautner, schickte ihre Wünsche als Video ebenso der persönliche Referent von Markus Söder, der im Namen des Parteivorsitzenden sprach.

Unverzichtbare Investition zur Verringerung der Verkehrsgefahr

Andreas Strobel betonte laut der Pressemitteilung nach seiner Wahl zum Ortsvorsitzenden, dass sich der Ortsverband als Bindeglied zwischen Bürgerschaft und der Kommune verstehe. Der Verband wolle an der Gestaltung des Heimatortes aktiv mitwirken. Als erstes konkretes Projekt einigten sich die Mitglieder auf den Ausbau der Radwege im Gemeindegebiet, so zum Beispiel die Verbindung zwischen Lauterbrunn (Großhauserstraße) und Heretsried (Eichenweg). „Diese ortsverbindende Strecke muss schnellstmöglich als vernünftige Radwegeverbindung erschlossen werden." Für Kinder und Jugendliche sei dies eine unverzichtbare Investition, die Verkehrsgefahren erheblich minimiere, so Strobel. „Genauso von Bedeutung ist der Lückenschluss zwischen dem Ortsausgang Lauterbrunn und dem Abzweig nach Welden", erklärte er weiter.

Im weiteren Verlauf moderierte Christian Stelzmüller eine weitere Themensammlung. Neben dem Ausbau der Staatsstraße 2036 wurde auch das viel diskutierte Projekt des Naturfreibades Holzwinkel genannt. (AZ)

Der Vorstand der CSU Heretsried

Unter Leitung von Ludwig Lenzgeiger, Vorsitzender der Jungen Union im Landkreis Augsburg und Zweiter Bürgermeister von Adelsried, wählten die Mitglieder den Ortsvorstand:

Erster Vorsitzender: Andreas Strobel ( Lauterbrunn ),

( ), Stellvertretender Vorsitzender: Christian Stelzmüller ( Heretsried ),

), Schatzmeister: Harald Refle ( Heretsried )

( ) Schriftführer: Sebastian Strobel ( Lauterbrunn ),

( ), Beisitzer: Sven Fangmeyer ( Heretsried ), Angelika Strobel ( Lauterbrunn )

( ), ( ) Kassenprüfer: Michael Wieland ( Emersacker ), Petra Refle ( Heretsried ).

