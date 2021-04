Heretsried nimmt weniger ein und plant den Haushalt mit viel Vorsicht

Plus Weil die Gewerbesteuereinnahmen wegen Nachzahlungen 2019 höher ausfielen, erhält Heretsried heuer weniger Schlüsselzuweisungen. Warum der Haushalt dennoch solide ist.

2019 erreichte die Gemeinde Heretsried einen Spitzenwert bei den Gewerbesteuereinnahmen. Bedingt war dies durch Nachzahlungen. Das sorgt nun dafür, dass die finanziellen Aussichten nicht mehr ganz so rosig sind. Dies erläuterte Kämmerer und Geschäftsstellenleiter der VG Welden, Günther Tauber, dem Gemeinderat Heretsried in der vergangenen Sitzung.

Dass die Einnahmen bei der Gewerbesteuer sinken, hat nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Der Betrag, der für 2021 angesetzt ist, hat wieder das für Heretsried auch sonst übliche Niveau.

Die guten Einnahmen aus 2019 sorgen jedoch für eine gestiegene Steuerkraft der 1000-Einwohner-Kommune. Dies hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen (256.000 Euro statt zuvor 316.000 Euro) und die Umlage, die an den Landkreis zu zahlen ist (546.000 Euro statt zuvor 481.000 Euro), deutlich steigt.

Haushalt der Gemeinde Geretsried: Auch ein Kredit wäre noch möglich

Nichtsdestotrotz konnte Tauber für die kleine Holzwinkel-Gemeinde einen mit großer Vorsicht geplanten Haushalt vorstellen. Eingeplant sind jedoch die Rücklagenentnahme von 700.000 Euro sowie eine genehmigungspflichtige Kreditaufnahme von 445.000 Euro. Dieser Betrag soll jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn der Haushalt dies erfordert. Auch im Haushaltsjahr 2020 war eine Kreditaufnahme vorgesehen, die dann aber nicht benötigt wurde, da Baugrundstücke veräußert wurden.

Die Zuwendungen für das Bürgerhaus Lauterbrunn wurden bewusst nicht mit einkalkuliert, da die Auszahlung erst nach Fertigstellung des Projekts erfolgt.

Auch die Verkaufserlöse für die Grundstücke im Misch- und Gewerbegebiet Störing seien noch nicht mit eingeplant worden, um auf der sicheren Seite zu sein, erläuterte Tauber.

Insgesamt befinde sich die finanzielle Situation der Gemeinde in einem guten Rahmen, wenn man die Pro-Kopf-Verschuldung betrachte.

Große Posten bei den Ausgaben sind Umbau beziehungsweise Erweiterung im Kindergarten (55.000 Euro), die Erschließung des Misch- und Gewerbegebietes (600.000 Euro), das Bürgerhaus Lauterbrunn (720.000 Euro) und das Bürgerhaus Heretsried (100.000 Euro). Teilweise müssen die Gelder nur vorfinanziert werden, da durch Grundstücksverkäufe und Zuwendungen auch wieder Geld in die Kassen zurückfließt.

Hier die Eckzahlen des Haushalts 2021 (Vorjahr in Klammern):

Gesamtvolumen rund 3,8 Millionen Euro (Vorjahr: rund 5,8 Mio Euro)

Gewerbesteuer 180.000 Euro (250.000 Euro)

Schlüsselzuweisungen 256.100 Euro (316.700 Euro)

256.100 Euro (316.700 Euro) Schuldenstand 591.200 Euro (597.000 Euro, jeweils zu Jahresbeginn)

Rücklagenstand 700.000 Euro (1,6 Millionen Euro, jeweils zu Jahresbeginn)

Planerin stellt Entwurf für Dorfplatz in Lauterbrunn vor

Ilka Siebenreicher vom Ingenieurbüro OPLA stellte dem Gremium ihre Ideen für die Freianlagenplanung für das Bürgerhaus in Lauterbrunn vor. So soll es nach ihren Vorstellungen einen großen Dorfplatz geben, der die bisher verborgene Kirche in ein wunderbares Licht setze. Vom Dorfplatz gelangt man künftig über eine Treppe zur Kirche. Auf eine große Kirchenmauer wird verzichtet. Den Hang sollen große Natursteinblöcke abstützen und so für eine harmonische Optik sorgen. Auch der Treppenabgang zum Feuerwehrhaus kann so schöner gestaltet werden und benötigt kein Geländer.

Statt einer Schaukel und einer Rutsche für den angedachten Spielplatz neben dem Biergarten stellte sich die Planerin Spielgeräte vor, auf denen mehrere Kinder gleichzeitig spielen können. Hierzu zeigte sie auch Beispiele. Das Fresko vom alten Schulhaus soll an einer Mauer eingebaut werden und künftig wie ein Kunstwerk wirken.

Die Planerin wird den aktuellen Plan mit der Kirchenverwaltung und dem Amt für Ländliche Entwicklung abstimmen. Dem Gemeinderat soll demnächst eine Kostenplanung vorgelegt werden.

Bürgermeister Heinrich Jäckle gab bekannt, dass am Bürgerhaus Lauterbrunn derzeit Fliesen verlegt würden und der Außenputz angebracht werden soll. Im Bürgerhaus Heretsried sei die Küche eingebaut worden.

Die kommunale App soll weiter entwickelt werden

Dem Bürgermeister lag mittlerweile die Förderzusage für die geplante Gemeinde-App für das Handy vor. Die Kosten für die App betragen inzwischen 12.000 Euro statt 3.000 Euro. Gefördert würde das Projekt mit 5.500 Euro. Gemeinderätin Susanne Rupp-Fischer sagte, man habe ja bereits eine Grundsatzentscheidung getroffen. Sie sehe das Projekt positiv, auch wenn es nun teurer als erwartet sei. Der Gemeinderat war einstimmig dafür, dass das Projekt weiterverfolgt werden soll.

Gemeinderat Jürgen Schuster stellte die Kostenschätzung für den Glasfaserausbau für den Ortsteil Lauterbrunn vor. Er ging dabei von etwa 1,4 Millionen Euro Investitionskosten aus. Aufgrund der Finanzkraft der Gemeinde wird die Härtefallregelung zum Zug kommen, sodass auf die Gemeinde nach seiner vorsichtigen Schätzung ein Eigenanteil von 150.000 bis 190.000 Euro zukommen werde. Nächster Schritt ist hier die Ausschreibung der Bauarbeiten.

