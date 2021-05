Falsches Inkassobüro will Frau aus Heretsried betrügen

Plötzlich erhält eine 61-Jährige Post aus Berlin. Sie soll für die Teilnahme an einem Lotto-Jackpot Geld nach Griechenland überweisen.

Ein betrügerisches Inkassobüro aus Berlin hat versucht, eine 61-jährige Frau aus Heretsried übers Ohr zu hauen. Die Frau erhielt plötzlich einen Brief, in dem sie aufgefordert wurde, einen Betrag in Höhe von 285,55 Euro für die Teilnahme an der Ausspielung eines Lotto-Jackpots zu bezahlen.

Das Geld sollte demnach auf ein Konto in Griechenland überwiesen werden. Nachdem sich die Frau aber laut Polizei sicher war, an keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben, wurden die Forderung nicht bezahlt und Anzeige erstattet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass sich immer wieder Bürger mit solchen oder ähnlichen Inkassoschreiben an die Behörden wendeten. Es sollte daher genau geprüft werden, ob diese Forderungen berechtigt sind, und gegebenenfalls Einspruch dagegen eingelegt werden. Keinesfalls sollten vorschnell Zahlungen erfolgen. Spätestens bei Zahlungen, die ins Ausland erfolgen sollen, sollten alle Alarmglocken läuten, betont die Polizei. Dies sei an der Länderkennung der IBAN (beispielsweise unter anderem DE für Deutschland, GR für Griechenland oder TR für die Türkei) erkennbar. Auch das Internet gibt Hinweise auf unseriöse Inkassounternehmen und deren Methoden. (thia)