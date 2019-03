26.03.2019

Hermann Dirr kündigt Rückzug an

Meitinger Gartler wählen 2020 einen neuen Vorstand

Der Meitinger Obst- und Gartenbauverein hat noch ein Jahr Zeit, um einen neuen Vorsitzenden zu finden. Bei der Hauptversammlung erklärte der derzeitige Vorsitzende Hermann Dirr: „Ich werde bei der Vorstandswahl im kommenden Jahr aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr zur Verfügung stehen.“ Dirr bekleidete von 1982 bis 1988 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, ehe er bei der Vorstandswahl 1988 zum Chef gewählt wurde und seitdem das Geschehen im Meitinger Traditionsverein mitentscheidet.

In seinem Rückblick auf die Aktivitäten im Vereinsjahr 2018 erinnerte an die Halbtagesfahrt in den Botanischen Garten in München sowie die Erstellung der Erntedankdekoration in der Pfarrkirche St. Wolfgang.

Als ertragreich bezeichnete Dirr die Apfelernte des Gartenbauvereins auf der Streuobstwiese. „Wir haben 46 Zentner Äpfel geerntet und davon in den Obstpressen in Herbertshofen und Thierhaupten 1445 Liter Apfelsaft gepresst.“ Auch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ sprach der Gartlerchef an. Wichtig für die Insekten sei die Steuobstwiese, die erst Ende Juni gemäht werde. Das Mähgut werde als Samen für Grünflächen in anderen Orten verwendet. Ein Teil der blühenden Grasfläche bleibe bis in den Spätherbst oder sogar über den Winter hinweg stehen.

Über die Aktivitäten und Veranstaltungen der Jugendgruppe Blumenkinder, der 26 Nachwuchsgartler im Alter von fünf bis 15 Jahren angehören, informierte deren Betreuerin Ulrike Dirr die Veranstaltungsbesucher. Dabei stellte sie die Aktionen wie die Sonderzüchtung von WM-Blumen sowie das „Garteln“ im Lechgarten in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Über einen gesunden Finanzhaushalt konnte Josef Gogl die Versammlung unterrichten.

Sandra Wonka, Vorstandsmitglied im Kreisverband Augsburg- Land aus Thierhaupten, und Bürgermeister Michael Higl lobten das große Engagement des Vereins. Abgerundet wurde die abendliche Veranstaltung von der Kräuterpädagogin Sophie Bösel aus dem benachbarten Thierhaupten, die mit einem Vortrag unter dem Motto „Fühl dich wohl mit Kräutern“ Wissenswertes über Kräuter und Pflanzen erklärte.

Gemeinsam ehrten Hermann Dirr, Sandra Wonka und Bürgermeister Michael Higl langjährige vereinstreue Mitglieder. Ausgezeichnet wurden: mit der Ehrennadel in Silber und einer Urkunde für 25-jährige Vereinstreue Werner Auerhammer, Sabine Berger, Rosemarie Häusler, Heinz Liepert, Franz Mück, Martin Prokoph, Gabriele Schur und Josef Steiner. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Walter Appl, Andreas Gwalt, Ursula Schuster und Xaver Steichele mit einer Ehrennadel in Gold und Urkunde geehrt. Die Ehrenadel in Gold am Kranz und eine Urkunde wurden für 50-jährige Vereinszugehörigkeit Mathias Gail überreicht. (peh)

Themen Folgen