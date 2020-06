14:28 Uhr

Heuballen entzünden sich: Großeinsatz auf Bauernhof in Hirblingen

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Hirblingen waren viele Feuerwehrleute im Einsatz.

Große Aufregung in Hirblingen: Aus einer Halle qualmt es heftig. Wie Schlimmeres verhindert werden konnte.

Von Regine Kahl

Ein aufmerksamer Nachbar hat gestern blitzschnell in Hirblingen reagiert: Als der Mann am frühen Nachmittag durchs Küchenfenster schaute, sah er, dass es aus einer landwirtschaftlichen Halle gegenüber seiner Wohnung heftig qualmte. Der Mann verständigte sofort die Landwirte, denen der betroffene Hof gehört. Gemeinsam bekämpften sie zunächst den Brand der Heuballen in der Halle mit Wasser aus dem Gartenschlauch, bis die Feuerwehr eintraf.

100 Einsatzkräfte in Hirblingen vor Ort

Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in der Ortsmitte haben sich laut Feuerwehr Heuballen selbst entzündet. Wie Einsatzleiter Wolfgang Baumeister von der Feuerwehr Gersthofen erklärte, bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf ein Gebäude übergreift. Mit einem Radlader und Atemschutz räumten die Feuerwehrleute die Heuballen aus der Halle. Rund 100 Männer und Frauen waren im Einsatz. Der Großeinsatz sorgte für einiges Aufsehen.





