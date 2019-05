16.05.2019

Heute herrscht Stau-Alarm auf der B2

Die Asphaltierungsarbeiten auf der B2 bei Gersthofen beginnen. Die Bundesstraße ist aktuell nur einspurig befahrbar, wodurch Stau droht.

Erhöhte Staugefahr herrscht am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 2 bei Gersthofen. Die an Werktagen von Zehntausenden Pendlern befahrene Schnellstraße erhält auf einem 3,5 Kilometer langen Abschnitt sogenannten Flüsterasphalt. Die Arbeiten waren wegen des Wetters um eine Woche verschoben worden (wir berichteten), doch jetzt wird es ernst.

Wie die Polizei am Freitagmorgen bestätigte, herrscht auf der B2 derzeit nur zähfließender Verkehr. Vor allem im Berufsverkehr müsse mit Stauen gerechnet werden. Wann sich die Verkehrssituation wieder bessern wird, konnte die Polizei nicht sagen.

So laufen die Bauarbeiten auf der B2 bei Gersthofen ab

Wie das Staatliche Bauamt am Mittwoch mitteilte, ist für das kommende Wochenende nun folgender Ablauf geplant:

Schon an diesem Donnerstagabend soll damit begonnen werden, die Fahrspuren umzulegen. Am Freitag, 17. Mai, beginnen dann die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt. Begonnen werden sie zwischen den Anschlussstellen Stettenhofen und Bergstraße in Fahrtrichtung Augsburg. Dort wird die Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Augsburg erneuert. Gearbeitet werden soll auch samstags und sonntags. Die B2 ist bis Montag, 20. Mai, um 6 Uhr morgens halbseitig gesperrt.

Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Es steht für jede Fahrtrichtung jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. An den Ausfahrten Stettenhofen und Bergstraße ist die Ausfahrt aus Donauwörth kommend und die Einfahrt in Richtung Augsburg nicht möglich.

Die Umleitung erfolgt über Langweid und Gersthofen Nord. Diese Regelung gilt auch noch bis Dienstag, 21. Mai. Denn die Rampen der Ausfahrten Stettenhofen und Bergstraße werden am Montag, 21. Mai, erneuert. Danach sollen die Pendler erst einmal eine Atempause haben.

Ab Freitag, 24. Mai, ist der Beginn der Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt geplant. Allerdings ist das vom Wetter abhängig, weil bei Regen nicht asphaltiert werden kann. Deshalb fällt die endgültige Entscheidung jeweils am Mittwoch vor dem Wochenende, wenn verlässliche Wetterprognosen vorliegen. Das Staatliche Bauamt Augsburg geht davon aus, dass insgesamt vier Wochenenden nötig sind.

Bauamt ruft dazu auf, den Bereich großräumig zu umfahren

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der B2 geht das Bauamt von deutlichen Verkehrsbehinderungen aus und ruft daher alle Verkehrsteilnehmer auf, den Baubereich möglichst großräumig zu umfahren. Eine Umleitungsstrecke gibt es nicht, weshalb von sogenanntem Schleichverkehr ausgegangen wird. Betroffen sein dürften die Gersthofer Innenstadt und vor allem die Ausfahrt Langweid. Von dort aus lässt sich der Baustellenbereich über Rehling, Mühlhausen und die Autobahn umgehen.

Auf dieser Route hatte der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle erst vor wenigen Wochen eine Ost-Umgehung für seine Stadt vorgeschlagen und damit östlich des Lechs scharfe Proteste hervorgerufen. (AL, cf)

