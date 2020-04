vor 16 Min.

Hier bekommen Stadtberger Familien weiterhin Hilfe

Der Umbau und die Corona-Krise sind eine Herausforderung für das Team des Stadtberger Hauses der Familie. So klappt's.

Von Ingrid Strohmayr

In der Zeit von Corona ist für das Team des Hauses der Familie der AWO in Stadtbergen alles anders: „Als Anlaufstelle für Familien mussten wir von heute auf morgen all unsere Angebote auf Eis legen. Trotzdem möchten wir weiterhin für die Familien erreichbar sein, da gerade für diese in der Corona-Zeit viele Konflikte zu Hause entstehen“, betonen Evelyn Jonschel und Anke Reiser, beide Dipl. Pädagoginnen und Leiterinnen des Hauses der Familie, Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt des Bezirksverbandes Schwaben in Stadtbergen.

In den letzten zwei Wochen bemühten sich die Frauen, eine Möglichkeit zu finden, um das Kursangebot auf alternativem Weg anzubieten. Sie wollen das Medium der Videokonferenz verstärkt nutzen: Ein erster Vortrag über das Internet zum Thema „Geschwisterfreud – Geschwisterleid“, bei dem es um Konflikte zwischen den Kindern in Zeiten des sehr engen familiären Kontaktes ging, war aufgrund des hochbrisanten Themas sofort ausgebucht. Ein zweiter Videovortrag ist bereits zum Thema „Handy in Kinderhand - worauf muss ich achten“ geplant.

Es könnten noch mehr Vorträge übers Internet folgen

„Sollten die Kontakteinschränkungen den ganzen Sommer dauern, überlegen wir, all unsere pädagogischen Vorträge über das Internet anzubieten, wie auch den Musikgarten, unsere Eltern-Kind-Spielgruppen oder die Kreativkurse“, sagt Evelyn Jonschel. Beliebte Veranstaltungen wie die Kinderkleider- und Spielzeugbörse und das Kindertheater werden allerdings in den Herbst verschoben.

Auf der Startseite der Homepage www.awo-haus-der-familie.de sind regelmäßig abwechslungsreiche Spiel- und Beschäftigungsvorschläge, die auch ohne viel Materialaufwand umzusetzen sind, Link-Tipps und gute Apps für Kinder mit dem Schwerpunkt darauf, kostenlose Angebote zu finden. „Es lohnt sich also, immer wieder auf unsere Internetseite zu schauen und unseren Newsletter zu verfolgen“, so Reiser.

Haus der Familie bleibt gut erreichbar

Wegen Kontakteinschränkung ist derzeit nur eine Pädagogin im Büro und die andere im Homeoffice. „Wir sind für die Familien trotzdem gut erreichbar, da wir auch im Homeoffice ein Telefon mit Rufumleitung aus dem Büro haben.“ Von Montag bis Donnerstag gibt es feste Telefonzeiten von 8 bis 12 Uhr und die eingehenden Emails werden zeitnah bearbeitet.

Erreichbar ist die AWO-Familienbildungsstätte unter Telefon 0821/2436707 oder per Email unter haus-der-familie@awo-schwaben.de, außerhalb der Telefonzeiten kann auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, ein Rückruf erfolgt.

Themen folgen