vor 7 Min.

Hier gibt’s noch jede Menge Lesestoff

Der frei zugängliche Bücherschrank steht im Hof der alten Schule in Biburg.

Neuer Bücherschrank in Biburg und Neues aus Diedorf

Bücher aus der Bücherei – das ist im Moment in der Großgemeinde Diedorf nicht möglich. Für Biburg gibt es nun aber eine Lösung. Dank der Spende und des Engagements eines Biburger Bürgers können die Bücherfreunde Biburg nun ihre Leser auch während der coronabedingten Schließung der Bücherei mit Lesestoff versorgen: Es konnte ein öffentlicher Bücherschrank eingerichtet werden.

Der frei zugängliche Bücherschrank steht im Hof der alten Schule und bietet den Bürgern die Möglichkeit, dort Bücher kostenlos und ohne Formalitäten einzustellen, zu tauschen oder mitzunehmen. „Wir hoffen, dass die Leser davon regen Gebrauch machen“, so Claudia Kargl von den Bücherfreunden.

Eine Änderung gibt es auch bei der Bücherdrehscheibe in Diedorf auf dem Wertstoffplatz. Initiator und langjähriger Leiter Werner Hupka war beim Neujahrsempfang von Bürgermeister Peter Högg noch für sein Engagement geehrt worden. „Das schien uns der rechte Moment für eine Übergabe. Doch dann kam Corona“, so Werner Hupka. Nun ist der langjährige Mitarbeiter der Bücherdrehscheibe, Axel Raschke, seit Anfang April der Nachfolger von Werner Hupka. „Ich bin sehr froh einen sehr gewissenhaften, sehr kompetenten und sehr angenehmen Nachfolger gefunden zu haben“, so Hupka. Ab Dienstag, 12. Mai, soll die Bücherdrehscheibe wieder öffnen.

