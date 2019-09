vor 56 Min.

Hier können Kinder ihre Krankheit vergessen

Gablinger Bayern-Fanclub bereitet krebskranken Mädchen und Buben einen unterhaltsamen Tag

Während sich der FC Bayern am Fuße des Wallbergs im Trainingslager am Tegernsee den letzten Schliff für die neue Saison holte, bot der Bayern-Fanclub „Red-White Glammhogga“ aus Gablingen erneut eine Busfahrt für krebskranke Kinder und ihre Familien an. Ziel war der größte Freizeitpark in Bayern zwischen München und Bodensee – der Skyline-Park bei Bad Wörishofen.

Die emotionale Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen, die Eltern während der schlimmsten Zeit ihres Lebens durchmachen, sollte zumindest an diesem Tag dem Spaß weichen.

Ein Ort mit der wunderbaren Alpenkulisse und Attraktionen für Groß und Klein. Rund 35 Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren mit ihren Familien bestiegen in Gablingen den schwarzen Doppeldecker-Bus. Er war sowohl mit Getränken, als auch mit Wurst- und Käsesemmeln bestückt, für jeden war etwas dabei.

Wie gut dieses Angebot bei den Kindern ankommt, bewies die Tatsache, dass einige bereits das zweite Mal dabei waren. Angeschlossen hatte sich auch wieder ein befreundeter Fanclub aus Otting, die „Red Wood Cats“, die sogar mit zwei Bussen vorfuhren.

Persönlich begrüßt wurde der 200 Personen starke Tross am Eingang des Parks von Nele, einem krebskranken Mädchen, das der „Bayern-Rudi“ von der Station im Klinikum kennt und die gerade eine Schnupperlehre in der Buchhaltung des Parks macht. Mit Bollerwagen und Eistee als Durstlöscher bewaffnet ging die Reise los. Blickfang und erste Haltestelle für ein Trio von Jungs war ein blauer Oldtimer-Traktor, von dem sie sich gar nicht trennen wollten. Schnell verteilten sich die Familien auf die zahlreichen Attraktionen für Kinder ab vier Jahren. Interessant zu beobachten waren die beiden Fünfjährigen Theo und Fabian, die den ganzen Tag über ihre Pläne vom Park nicht aus den Augen ließen und so eine Attraktion nach der anderen erforschten, wie Architekten auf einer Großbaustelle.

Zwei Neuheiten gab es mit einer gruseligen Geisterbahn und einem coolen Breakdancer für quietschvergnügte Fahrten. Ausgelassen austoben wollte sich Peter mit Sohn Rafi auf dem Autoscooter, der sich heiße Duelle mit Manuel und Fabi lieferte, während sich der Bayern-Rudi mit Theo an Löwis Baggerschule versuchte. Ein Platzregen machte Mittag dem Ganzen ein vorläufiges Ende und bot damit die Gelegenheit für die Mittagspause, in der alle mit einer Vielzahl von „Familienpfannen“ – bestückt mit Schnitzel, Chicken Nuggets, Currywurst, Chicken Wings, Kartoffel-Wedges und Pommes – kulinarisch verwöhnt wurden. Überrascht wurde der Bayern-Rudi mit einem Button der Familie Kaymak mit der Aufschrift „Tausend Dank“. Wer diese leckeren Kalorien im Anschluss wieder abtrainieren wollte, dem standen Achterbahnen, Wildwasserrutschen und Kinderkarussell zur Verfügung.

Mit zusätzlichen Investitionen auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik Augsburg über circa 2000 Euro für ein großes Spielhaus untermauert der Bayern-Fanclub aus Gablingen auch weiterhin sein soziales Engagement. (AL)

