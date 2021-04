Hier könnte Dinkelscherbens neuer Kindergarten entstehen

Plus Dinkelscherben hat immer mehr Kindergartenkinder, aber zu wenig Betreuungsplätze. Nun hat der Rat beschlossen, wo eine neue Einrichtung entstehen soll.

Dinkelscherben braucht mehr Platz für Kita- und Kindergartenkinder. Seit Langem wird darüber diskutiert, wo der entstehen soll. Nun hat der Marktrat den Bedarf neu festgelegt und beschlossen, an welchem Standort eine neue Einrichtung entstehen könnte. Drei Orte standen zur Wahl. Ausschlaggebend waren vor allem die Kosten.

Momentan sind in Dinkelscherben 250 Kindergartenplätze genehmigt. Für Krippenkinder gibt es 20 Plätze in der Reischenau und 30 in der Montessori-Einrichtung in Dinkelscherben. Um dem künftigen Bedarf gerecht zu werden, ist die Bedarfsplanung nun angepasst worden. Die Gemeinde sieht zusätzlichen Bedarf für drei Kinderkrippengruppen (36 Plätze) und eine Kindergartengruppe. Platz für eine neue Krippen- und eine Kindergartengruppe wird momentan in Oberschöneberg geschaffen. Die Einrichtung dort wird erweitert. Bis sie fertig ist, wird beim Kindergarten St. Anna im Pfarrzentrum eine weitere Notgruppe eingerichtet. Die soll zum Kindergartenjahr 2022/23 nach Oberschöneberg umziehen, wenn der Neubau fertig ist. Weil es dann aber keine Reserveplätze mehr gibt, müssen zusätzliche Räume geschaffen werden. Aber wo?

Dinkelscherber Rat spricht sich für Grundstück am östlichen Ortsrand aus

Dem Marktrat wurden drei Standorte in Dinkelscherben vorgestellt. Eines davon ist das leere Grundstück in der Burggasse, gegenüber des Spitals. Zuletzt stellte ein Architekt bereits Pläne für einen Neubau an dieser Stelle vor. Doch nun entschied sich das Gremium gegen diesen Standort. Grund dafür sind vor allem die Kosten. Das Grundstück gehört der Hospitalstiftung, die Gemeinde müsste es also kaufen oder pachten. Doch die Quadratmeterpreise mitten im Ort sind teuer. "Die Hospitalstiftung kann das Grundstück nicht unter Wert vergeben", sagte Bürgermeister Edgar Kalb, der auch Vorsitzender der Stiftung ist. Vergleichbare Grundstücke kosteten etwa 250 bis 300 Euro pro Quadratmeter.

Deutlich günstiger kommt die Gemeinde ein anderer Standort. Neben dem bestehenden Kindergarten St. Simpert am östlichen Ortsrand Dinkelscherbens besitzt der Markt einen Acker. Dieses Grundstück wählte der Gemeinderat schließlich zum bevorzugten Standort für einen neuen Kindergarten. Außerdem zur Wahl stand noch das ehemalige Ferrumgelände. Weil die Fläche dort ein Gewerbegebiet ist, müsste allerdings der Bebauungsplan geändert werden.

Mit nur einer Gegenstimme stimmte der Gemeinderat schließlich dafür, dass das Grundstück am östlichen Ortsrand neben St. Simpert für einen neuen Kindergarten vorgesehen wird. Wie genau der aussehen soll, ist noch nicht klar. Möglich wäre, die zuletzt vorgestellten Pläne eines Architekten für das Grundstück an der Burggasse an den neuen Standort zu übertragen. Doch so weit sind die Planungen noch nicht.

Ein Waldkindergarten für Dinkelscherben?

Weiterhin diskutiert wird in der Gemeinde außerdem ein neuer Waldkindergarten (wir berichteten). "Ich bin ein Befürworter", sagte Bürgermeister Kalb bei der jüngsten Sitzung. Denn wie eine Umfrage zeigte, sei der Bedarf da. Nach einem Aufruf im Amtsblatt hätten sich 15 Interessenten gemeldet, die ihre Kinder gerne in eine solche Einrichtung schicken würden. "Das ist viel", sagte Kalb. Zu klären sei noch, wer die Trägerschaft einer solchen Einrichtung übernimmt.

Erfahrung mit einem Waldkindergarten hat man im Landkreis zum Beispiel in Welden. Dort gibt es aktuell zwei Kindergartengruppen. Bei Bedarf stehen beheizbare Schutzwagen zur Verfügung, zum Beispiel für Brotzeit bei starkem Regen oder Kälte, zum Basteln oder zum Aufwärmen.

