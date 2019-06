vor 18 Min.

Hier spielen Eltern Theater

Vorstellung in Ottmarshausen. Der Erlös ist für einen guten Zweck

Im städtischen Kindergarten in Neusäß-Ottmarshausen wird seit Monaten geprobt. Doch nicht die Kinder treffen sich zum Theaterspielen, sondern die Eltern. Sie bringen den Kinderbuch-Bestseller „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“ von Alex Rühle auf die Bühne.

Darin geht es um ein Gespenst, das bei Paul und seinen Eltern im Türschloss ihrer Wohnung wohnt. Zippel und Paul freunden sich an und erleben einiges zusammen. Als das Türschloss ausgetauscht werden soll, müssen sie für Zippel ein neues Zuhause finden. Drehbuch und Musik haben die Eltern selbst geschrieben. Rund 20 Mütter und Väter machen mit. Einige sind seit der Gründung des Elterntheaters vor 19 Jahren dabei, obwohl ihre Kinder längst den Kindergarten verlassen haben. An zwei Tagen (Freitag, 28.6. und Montag, 1.7.) spielen die Eltern für Kindergartengruppen und Schulklassen aus Neusäß. Die Neusässer Buchhandlung „Bücher Max“ spendierte allen, die das Theater besuchen, das Buch. Etwa 500 Kinder kamen im vergangenen Jahr.

Am Samstag, 29. Juni, findet eine öffentliche Vorstellung statt. Gespielt wird in der Turnhalle der alten Schule in Neusäß-Ottmarshausen, Holzbachstraße 15. Beginn ist um 10 Uhr. Die Vorführung dauert etwa eine halbe Stunde.

Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann spenden. Die Einnahmen gehen an ein gemeinnütziges Projekt in der Region. Im vergangenen Jahr waren es 500 Euro für „einsmehr“, die Initiative Down-Syndrom Augsburg und Umgebung, und 500 Euro für den Freundeskreis der Förderschule Gersthofen. (AL)

