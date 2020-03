24.03.2020

Hier spielen auch Erwachsene

Zahl der Mitglieder des Jugendblasorchesters ist gestiegen

Bereits einige Tage vor der Verschärfung der Krise wegen des Coronavirus hat das Jugendblasorchester Meitingen (JBO) seine Jahreshauptversammlung nicht nur für Mitglieder abgehalten, die zum Gasthof Neue Post gekommen waren, sondern auch für Mitglieder, die lieber zuhause bleiben wollten. Diese bekamen einen Link für eine Live-Übertragung und konnten so an der Versammlung teilnehmen. „Eine noch nie da gewesene Situation, in der wir trotzdem allen Mitgliedern die Möglichkeit geben wollten, dabei zu sein“, so der Vorsitzende Florian Möckl.

Höhepunkte für das Jugendblasorchester waren der Besuch der österreichischen Gastkapelle aus Liefering bei Salzburg, die neu gestaltete Maifeier, aus der nun der Kulturverein Meitingen entstanden ist, der Besuch zusammen mit dem Partnerschaftskomitee und der SGL-Kapelle in Pouzauges/ Frankreich und das Jahreskonzert. Das vorherrschende Thema jedoch ist der Beginn der Arbeiten am „Haus der Musik“.

Ein Meilenstein ist die Schaffung einer neuen Musiksparte beim JBO: Es wurde die Erwachsenenbläserklasse vorgestellt. Dabei wird ein Konzept umgesetzt, das es so in Meitingen und in der Region noch nie gegeben hat. So proben seit Anfang Oktober 20 Erwachsene aus Meitingen und Umgebung gemeinsam, erhalten jeweils noch Einzelunterrichtsstunden und geben sogar schon Konzerte. Es sei ein tolles Gefühl, mit welchem Engagement sich die Erwachsenen „ans Üben“ machen, so der musikalische Leiter Walter Möckl. Das Jugendorchester zählte insgesamt 40 Proben, das Blasorchester 57 und die Erwachsenenbläserklasse sieben. Es wurden 36 Auftritte gespielt.

Kassiererin Cornelia Möckl berichtete über einen gesunden Kassenstand und hob die Entwicklung der Mitgliederzahlen hervor. Seit der letzten Jahreshauptversammlung stieg die Zahl um 40 auf 250 Mitglieder

Bei den Neuwahlen des Vorstands gab es bei einigen Posten Veränderungen. Erster Vorsitzender ist Florian Möckl, zweiter Vorsitzender bleibt Rainer Guttroff. Zur ersten Kassiererin wurde erneut Cornelia Möckl gewählt mit neuer Unterstützung durch Markus Sölch als 2. Kassierer. Eine weitere Änderung gibt es beim Posten Schriftführer, den nun Michael Prokoph besetzt. Die Beisitzer für die Bereiche Material, Noten und Presse bleiben unverändert besetzt mit Niklas Marb, Alexander Markidonow und Juliane Kwoczalla. Schließlich informierte Christoph Roski zum Thema „Haus der Musik“. So wurden im ganzen Februar 2020 weitere Abrissarbeiten zusammen mit der SGL-Kapelle vorgenommen. Der Verein kann bereits jetzt über 400 Arbeitsstunden von 50 Mitgliedern verzeichnen.

Zum Abschluss gaben die Vorsitzenden Florian Möckl und Rainer Guttroff bekannt, dass mindestens bis zum Ende der Osterferien wegen der Situation mit dem Coronavirus keine Gesamtproben und Einzelunterrichtsstunden mehr stattfinden werden.

